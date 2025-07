"The Odyssey" - spektakularne widowisko Christophera Nolana

"The Odyssey" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowie o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Podczas podróży bohater staje twarzą w twarz z cyklopem Polifemem, syrenami, nimfą Kalipso i boginią czarownicą Kirke w zdradliwych oceanach, które oddzielają go od jego wyspiarskiego domu i żony Penelopy.

W obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w lutym 2025 roku. Ekipa filmowa odwiedziła między innymi Maroko, Grecję, Włochy, Szkocję i Los Angeles. Premiera "The Odyssey" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Budżet szacuje się na 250 milionów dolarów.

Niedawno do sieci wyciekła zapowiedź produkcji, która już wyświetlana jest w kinach.

Ten film jeszcze nie powstał, a już nie ma biletów

Niedawno do sprzedaży w Ameryce trafiły bilety na widowisko w reżyserii Nolana. Pokazy promocyjne będą wyświetlane w kinach IMAX 70mm za rok - jest to prawdziwa gratka dla kinomanów. Nic dziwnego, że gdy bilety trafiły do sprzedaży, rozeszły się w zaledwie godzinę i wygenerowały dochód 1,5 miliona dolarów!

Później zaobserwowano, że wiele z nich zostało wystawione do odsprzedaży na popularnych stronach aukcyjnych. Ich wartość wzrosła z 25-28 dolarów do 300-400 dolarów - podaje "The Hollywood Reporter".

Pokazy odbędą się m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Toronto. Produkcja Nolana jest kręcona w całości kamerami IMAX, co jest pierwszym tego typu filmem komercyjnym.

