Widzowie odliczają dni do premiery. Nowa zapowiedź wyczekiwanego filmu już w sieci

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": najnowsza odsłona kultowego cyklu w listopadzie

Film "Wschód słońca w dniu dożynek" jest adaptacją powieści autorstwa Suzanne Collins. Akcja rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". Głównym bohaterem jest nastoletni Haymitch, w przyszłości mentor Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) i Peety Mellarka (Josh Hutcherson). Z okazji jubileuszowych 50. Igrzysk każdy z dystryktów musi wystawić aż czterech trybutów. Wśród 48 zawodników znajduje się Haymitch. Postanawia za wszelką cenę wrócić do swojej rodziny i ukochanej w dystrykcie 12.

W pierwszych czterech filmach serii (2012-2015) w Haymitcha wcielał się Woody Harrelson. We "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zagra go Joseph Zada ("Byliśmy łgarzami"). Whitney Peak wcieli się w Leonore Dove Baird. Do obsady dołączyli również Jesse Plemons, Elle Fanning, Maya Hawke, Ralph Fiennes oraz Kieran Culkin.

Ku wielkie radości fanów, Jennifer Lawrence i Josh Hutcherson powtórzą swoje role Katniss Everdeen i Peety Mellarka w prequelu "Igrzysk Śmierci".

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": nowa zapowiedź wyczekiwanego filmu

Wyczekiwana przez fanów cyklu Suzanne Collins jak i widzów, którzy polubili filmowe adaptacje tych popularnych powieści, produkcja ma trafić do kin 20 listopada 2026 roku. Właśnie pojawiła się nowa zapowiedź. W podsumowaniu filmowej franczyzy można wypatrzeć sceny z nadchodzącej produkcji. Teaser możecie zobaczyć tutaj.

