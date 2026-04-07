Widzowie nie mają litości. "Podlasie" zbiera krytykę, aktorzy komentują

Na początku kwietnia na platformę Netflix trafił film "Podlasie" - kontynuacja "Nic na siłę" z 2024 roku z Anną Szymańczyk w roli głównej. Fabuła produkcji skupia się na historii z dnia ślubu Haliny i Jana. Problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania, jednak zżyta lokalna społeczność jednoczy siły. Wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, mieszkańcy pomagają Halinie, zamieniając codzienne potknięcia we wspólne przygody. Film stara się udowodnić, że w małej podlaskiej miejscowości największą siłą są solidarność, przyjaźń i poczucie humoru.

W filmie wystąpiła plejada gwiazd: Anna Seniuk, Artur Barciś, Anna Szymańczyk, Mateusz Janicki, Wiktor Zborowski oraz Cezary Żak. Mimo tak silnej obsady, od samego dnia premiery produkcja zbiera nieprzychylne opinie, a recenzenci są bezlitośni. Widzom przeszkadza przede wszystkim płaska fabuła i schematyczność produkcji.

"Podlasie": Aktorzy komentują reakcje widzów

Do fali krytyki w sieci odniósł się Artur Barciś. "Zgadzam się z każdym zdaniem" - napisał przekornie aktor na Facebooku, cytując fragment opinii z portalu Gazeta.pl: "Nie rozumiem hejtu na 'Podlasie'. Komedia Netfliksa nie udaje, że jest czymś więcej".

W komentarzach pod postem głosy fanów natychmiast się podzieliły. Z jednej strony znaleźli się zwolennicy aktora, którzy doceniają "lekkość" filmu jako przyjemnej odskoczni. Z drugiej strony nie brakuje osób podkreślających elementarny błąd produkcji - brak angażującej fabuły.

W rozmowie z "Plejadą" Artur Barciś doprecyzował swoje podejście do krytycznych głosów:

"Zazwyczaj komedie nie cieszą się u naszych krytyków dużym uznaniem, więc nawet bardzo dobry film tego gatunku pewnie spotkałby się z krytyką. Myślę, że gdyby dziś nakręcono 'Samych swoich', też pewnie znaleźliby się malkontenci, którzy mówiliby: 'co to za głupoty?'. Ja nie zwracam na to większej uwagi. To ma być przede wszystkim rozrywka i uważam, że to zadanie zostało wykonane" - podsumował aktor.