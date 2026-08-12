Po projekcji filmu "Droga rzadziej przemierzana" z publicznością w Zwierzyńcu spotkała się w poniedziałek jego reżyserka Zuzanna Grabowska i aktor, muzyk Tomasz Domagała. Film opowiada o przyjaźni kobiet, które spotykają się na pogrzebie wspólnej przyjaciółki.

"Ten film jest spełnieniem moich marzeń. Nigdy nie był robiony specjalnie pod jakieś platformy albo żeby na nim zarobić. Ta historia, od początku do końca, została napisana przeze mnie i moją przyjaciółkę Agatę Wątróbską" - zaznaczyła reżyserka i aktorka.

Dodała, że temat przyjaźni kobiecej nie jest często poruszany w kinie. Jej zdaniem warto dbać o ludzi i relacje, które "trwają mimo wszystko i że drugi człowiek zawsze może nas uratować".

"Czasami życie nas porywa w inne sprawy, w nasze rodziny, w pracę, a jednak te osoby mówią później: "znowu nie zadzwoniłam, znowu się nie spotkałyśmy", a to jest bardzo ważne" - podkreśliła.

Widzowie spotkali się w poniedziałek również z aktorem Erykiem Lubosem, który zagrał w filmie eksperymentalnym "Las" w reż. Joanny Zastróżnej.

"Zobaczyliście państwo coś, co nazywa się wolnością artystyczną - powiedział aktor. Nawiązał również do wynagrodzenia, jakie otrzymał za rolę w tej produkcji. - Dostałem obraz - jest to jedna z najlepszych stawek, jaką dostałem za to, że brałem udział w jakimś projekcie" - podkreślił Lubos.

Według niego wiele produkcji opiera się teraz na szablonach, które mają za zadanie przynieść, jak najwięcej zysku, a sztuka - jego zdaniem - nie jest miejscem do zarabiania pieniędzy.

"Wszystko jest teraz butikowe, od sztampy; wszystko ma być luksusowe; jak nie ma niebieskich ręczników, to aktor nie zagra. My robiliśmy zupełnie inaczej. Obejrzałem ten film po latach i zrozumiałem, że sztuka to wolność" - zaznaczył aktor.

Co oglądać na Letniej Akademii Filmowej?

Dyrektorka festiwalu Dagmara Morga przypomniała w rozmowie z PAP, że hasłem tegorocznej imprezy jest "Twój rytm. Twoje kino".

"Proponujemy naszym widzom, żeby zaplanowali czas w swoim rytmie, aby mieli możliwość spokojnie skorzystać z naszego programu i atrakcji. Jesteśmy tu też po to, żeby odpocząć, cieszyć się kinem, ale też imprezami towarzyszącymi i tym co nas otacza, czyli naturą" - powiedziała Morga.

Dyrektor programowy Artur Zaborski dodał, że Letnia Akademia Filmowa ma długą tradycję i wierną publiczność, która przyjeżdża do Zwierzyńca zobaczyć "takie kino, którego nie dostaną nigdzie indziej".

"Tutaj nie jedzie się wyłącznie po przedpremiery. Tylko jedzie się, żeby zobaczyć coś bardzo wyszukanego. Dlatego układając program staram się do tej tradycji nawiązywać" - wyjaśnił Zaborski.

W tegorocznym programie znalazło się prawie 150 filmów, które pokazane zostaną w 16 sekcjach tematycznych. Organizatorzy proponują m.in. kino Austro-Bollywoodu.

"To kino tworzone przez imigrantów z Indii, którzy śpiewają i tańczą nie tylko w hindi, ale również po niemiecku" - dodał dyrektor programowy. Sekcja ta poświęcona będzie twórczości Sandeepa Kumara, reżysera, który łączy indyjską wrażliwość z austriacką rzeczywistością, tworząc kino na styku kultur, języków i doświadczeń.

Na festiwalu w Zwierzyńcu prezentowane będzie także m.in. kino Maorysów, współczesne kino irackie czy kino retoromańskie.

"W języku retoromańskim mówi zaledwie pół procent Europejczyków. Jest to czwarty urzędowy język Szwajcarii. Posługują się nim górale alpejscy" - zaznaczył Zaborski.

Wśród filmów do obejrzenia polecił m.in. "Gdyby żółwie mogły latać" w reż. Bahmana Ghobadiego.

"Absolutnie przepiękne kino pokazujące z perspektywy dziecka to, co dzieje się w irackiej części Kurdystanu" - zapowiedział. Zwrócił uwagę również na film "Flesh and Fuel" w reż. Pierre'a Le Galla, którą określił jako "przewrotną opowieść, komedię romantyczną à rebours", w której zagrał polski aktor Julian Świeżewski.

Tegoroczne retrospektywy poświęcone będą mniej oczywistej twórczości Marilyn Monroe oraz norweskiej reżyserce Liv Ullmann, jednej z muz Ingmara Bergmana.

Podczas Letniej Akademii Filmowej odbędzie się również 18. Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych, w którym weźmie udział 10 osób.

Zaplanowano też symfoniczny koncert muzyki filmowej "The Best of Wajda". Na muzycznej scenie zagra też WaluśKraksaKryzys, Mikromusic Acoustic Trio. W programie LAF przewidziano m.in. targ śniadaniowy, rajd rowerowy, poranną jogę.

Festiwal filmowy potrwa do 16 sierpnia.