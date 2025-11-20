"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": co wiemy o filmie?

Film "Wschód słońca w dniu dożynek" powstaje na podstawie powieści autorstwa Suzanne Collins. Akcja rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". Głównym bohaterem jest nastoletni Haymitch, w przyszłości mentor Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) i Peety Mellarka (Josh Hutcherson). Z powodu jubileuszowych 50. Igrzysk każdy z dystryktów musi wystawić aż czterech trybutów. Wśród 48 zawodników znajduje się Haymitch. Postanawia za wszelką cenę wrócić do swojej rodziny i ukochanej w dystrykcie 12.

W pierwszych czterech filmach serii (2012-2015) w Haymitcha wcielał się Woody Harrelson. We "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zagra go Joseph Zada ("Byliśmy łgarzami"). Z kolei Whitney Peak otrzymała rolę jego dziewczyny, Leonore Dove Baird. Do obsady dołączyli również Jesse Plemons, Elle Fanning, Maya Hawke, Ralph Fiennes oraz Kieran Culkin.

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek": data premiery i zwiastun

Ekranizacja kolejnej powieści Suzanne Collins ma zadebiutować 20 listopada 2026 roku. Francis Lawrence, który wyreżyserował poprzednie części serii, znów stanie za kamerą. Scenariusz do produkcji napisze Billy Ray, a producentami będą Nina Jacobson i Brad Simpson z Color Force. Producentem wykonawczym będzie Cameron MacConomy.

W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun nadchodzących "Igrzysk śmierci". Twórcy uchylili rąbka tajemnicy i w krótkim filmiku ukazują start 50. Igrzysk. Początek zmagań odbywa się tym razem na arenie, będącej zieloną polaną pośród gór.

Wideo "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" [zwiastun]