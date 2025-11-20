Widzowie na całym świecie czekają na ten film. Jest pierwszy zwiastun
"Wschód słońca w dniu dożynek" to filmowa adaptacja najnowszej powieści Suzanne Collins, która opowiada o młodości Haymitcha. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Joseph Zada, Whitney Peak, Ralph Fiennes i inni. Właśnie opublikowano pierwszy zwiastun.
Film "Wschód słońca w dniu dożynek" powstaje na podstawie powieści autorstwa Suzanne Collins. Akcja rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". Głównym bohaterem jest nastoletni Haymitch, w przyszłości mentor Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) i Peety Mellarka (Josh Hutcherson). Z powodu jubileuszowych 50. Igrzysk każdy z dystryktów musi wystawić aż czterech trybutów. Wśród 48 zawodników znajduje się Haymitch. Postanawia za wszelką cenę wrócić do swojej rodziny i ukochanej w dystrykcie 12.
W pierwszych czterech filmach serii (2012-2015) w Haymitcha wcielał się Woody Harrelson. We "Wschodzie słońca w dniu dożynek" zagra go Joseph Zada ("Byliśmy łgarzami"). Z kolei Whitney Peak otrzymała rolę jego dziewczyny, Leonore Dove Baird. Do obsady dołączyli również Jesse Plemons, Elle Fanning, Maya Hawke, Ralph Fiennes oraz Kieran Culkin.
Ekranizacja kolejnej powieści Suzanne Collins ma zadebiutować 20 listopada 2026 roku. Francis Lawrence, który wyreżyserował poprzednie części serii, znów stanie za kamerą. Scenariusz do produkcji napisze Billy Ray, a producentami będą Nina Jacobson i Brad Simpson z Color Force. Producentem wykonawczym będzie Cameron MacConomy.
W sieci ukazał się właśnie pierwszy zwiastun nadchodzących "Igrzysk śmierci". Twórcy uchylili rąbka tajemnicy i w krótkim filmiku ukazują start 50. Igrzysk. Początek zmagań odbywa się tym razem na arenie, będącej zieloną polaną pośród gór.
Czytaj więcej: Wiemy, kto zagra główne role w nowych "Igrzyskach śmierci"