Widowiskowy hit Netfliksa. Co wiemy o trzeciej części?

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Po sukcesie dwóch pierwszych części "Tyler Rake", Netflix przygotowuje się do produkcji trzeciej. Niedługo rozpoczną się zdjęcia, a w rolę tytułowego bohatera ponownie wcieli się Chris Hemsworth. Fani mogą spodziewać się kolejnych widowiskowych scen.

Chris Hemsworth w niebieskim garniturze stoi przed dużym napisem i patrzy w stronę obiektywu.
Chris HemsworthGerald Matzka/Getty Images for NetflixGetty Images

W 2020 roku na Netfliksie zadebiutował film "Tyler Rake: Ocalenie" z Chrisem Hemsworthem w roli byłego żołnierza sił specjalnych pracującego jako nieustraszony najemnik, który nie ma nic do stracenia. Producentami są m.in. Joe i Anthony Russo, znani z filmów Marvela, a reżyserem pierwszych części jest były kaskader Sam Hargrave.

    Trzy lata później światło dzienne ujrzała druga odsłona. Krótko po premierze ogłoszono powstanie trzeciej. Przez długi czas nic nie było wiadomo o posuwających się pracach. Ostatnio do sieci trafiły nowe informacje.

    "Tyler Rake": co wiemy o trzeciej części?

    Według portalu World of Reel prace na planie trzeciej części "Tyler Rake" mają rozpocząć się w czerwcu w Australii. Chris Hemsworth ma powrócić w roli głównej, a na stołku reżyserskim ponownie zasiądzie Sam Hargrave. Szczegóły fabuły i obsady na razie trzymane są w tajemnicy.

    Dwie pierwsze części "Tyler Rake" przyciągnęły miliony widzów na całym świecie. Jeśli chodzi o odbiór krytyków, opinie były raczej mieszane. Doceniono jednak widowiskowe sceny akcji i realistyczną choreografię walk.

