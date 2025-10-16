"Osadzony": klasyk kina akcji dzisiaj w telewizji

"Osadzony" z 1989 roku to thriller akcji w reżyserii Johna Flynna, który bez dwóch zdań wbija w fotel. Główny bohater, Frank Leone, kończy odsiadywać wyrok za niewielkie przestępstwo. Do końca kary zostało mu kilka miesięcy. Na wolności czeka na niego spokojna przyszłość u boku ukochanej kobiety. Jednak ta przyszłość może nigdy nie nadejść. Frank zostaje niespodziewanie przeniesiony do więzienia o zaostrzonym rygorze. Naczelnikiem jest tam bezwzględny Drumgoole, któremu Frank zalazł kiedyś za skórę. Drumgoole stawia sobie za punkt honoru złamanie Franka i sprowokowanie go do ucieczki.

W rolach głównych wystąpili Sylvester Stallone oraz Donald Sutherland. W filmie pojawiają się także John Amos i Tom Sizemore. To jeden z kilku tytułów z końca lat 80., gdy Stallone próbował łączyć kino akcji z dramatem społecznym. "Osadzony" stara się balansować między dramatem psychologicznym a widowiskowymi scenami walki. Co ciekawe, zdjęcia kręcono m.in. w prawdziwych amerykańskich zakładach karnych.

"Osadzony" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Osadzony" zostanie wyemitowany dzisiaj, 16 października, o godz. 22:40 w Czwórce TV4.

