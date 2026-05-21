Dziś wieczorem widzowie będą mogli zobaczyć widowiskowe kino akcji w reżyserii Rolanda Emmericha. "Świat w płomieniach" to dynamiczny thriller z Channingiem Tatumem i Jamiem Foxxem w rolach głównych, pełen efektownych scen akcji, wybuchów i spektakularnych pościgów.

"Świat w płomieniach": te sceny wbijają w fotel

Fabuła koncentruje się na Johnie Cale'u, niedoszłym agencie służb specjalnych. Podczas wycieczki po Białym Domu, na którą zabiera swoją córkę, dochodzi do ataku uzbrojonych terrorystów. W obliczu zagrożenia Cale musi ochronić prezydenta Stanów Zjednoczonych i powstrzymać niebezpieczny spisek zagrażający bezpieczeństwu całego kraju.

W filmie wystąpili m.in. Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, James Woods i Joey King. Produkcja została zapamiętana przede wszystkim jako widowiskowy blockbuster nastawiony na czystą rozrywkę, łączący kino sensacyjne z humorem i efektami specjalnymi.

"Świat w płomieniach" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Świat w płomieniach" zostanie wyemitowany dzisiaj, 21 maja, o godz. 21:00 na antenie Super Polsatu.