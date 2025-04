"Jack Ryan: Teoria chaosu": fabuła i obsada

Film "Jack Ryan: Teoria chaosu" to amerykański thriller akcji w reżyserii Kennetha Branagha, będący luźną adaptacją postaci stworzonej przez Toma Clancy'ego. Nie jest to ekranizacja konkretnej powieści, lecz oryginalna historia inspirowana jego twórczością.

Jack Ryan (Chris Pine) to były żołnierz piechoty morskiej USA, który po zamachu z 11 września wstępuje do CIA jako analityk. Pod przykrywką pracownika Wall Street zajmuje się wykrywaniem podejrzanych transakcji finansowych mogących świadczyć o przygotowaniach do ataków. Ryan trafia na ślad rosyjskiego oligarchy - Wiktora Czerewina (Kenneth Branagh), który planuje destabilizację gospodarki Stanów Zjednoczonych.

To piąty film o Jacku Ryanie, ale pierwszy z Chrisem Pine'em w tej roli. U jego boku wystąpili m.in. Kevin Costner oraz Keira Knightley. Produkcja zyskała uznanie widzów za sprawą dynamicznych scen akcji oraz ciekawego nawiązania do współczesnych zagrożeń.

"Jack Ryan: Teoria chaosu" w telewizji. Gdzie i o której oglądać?

Film "Jack Ryan: Teoria chaosu" będzie emitowany w telewizji Polsat w następujących terminach:

Wtorek, 8 kwietnia 2025 roku, o godzinie 22:15;

Czwartek, 10 kwietnia 2025 roku, o godzinie 00:25.