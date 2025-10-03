"Król Skorpion" to produkcja z 2002 roku, będąca prequelem serii "Mumia". Film w reżyserii Chucka Russella opowiada historię Mathayusa (Dwayne "The Rock" Johnson), wojownika z pustyni, który staje do walki z tyranem Memnonem (Steven Brand), aby ocalić swoją ojczyznę.

"Król Skorpion": o czym jest?

Akcja filmu toczy się około 5000 lat przed wydarzeniami z "Mumii". W starożytnej Gomorze, tysiące lat przed powstaniem w Egipcie piramid, rządzi okrutny król Memnon, wspierany przez swojego czarnoksiężnika. Podbija koczownicze plemiona, a tych, którzy nie chcą się podporządkować jego władzy, w bezlitosny sposób morduje. Jeden z nielicznych ocalałych i ostatni z Akadyjczyków (plemienia we wschodniej Mezopotamii), dzielny Mathayus, otrzymuje zadanie niemożliwe do wykonania.

Sukces kasowy filmu zapoczątkował gwiazdorską karierę Johnsona i serię filmów "Król Skorpion". Produkcja o budżecie 60 mln dolarów zarobił ponad 160 mln dolarów, co na tamte lata było ogromnym osiągnięciem.

"Król Skorpion" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Król Skorpion" zostanie dzisiaj, 3 października, wyemitowany w Polsacie o godz. 23.05.