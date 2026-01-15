Gerard Butler o "Greenland 2":

Już 16 stycznia do polskich kin trafi "Greenland 2", sequel głośnego katastroficznego widowiska z 2020 roku. "Greenland" był jednym z niewielu filmów, które zadebiutowały w kinach w trakcie pandemii. Pomimo ograniczeń związanych z działalnością kin, tytuł zarobił wówczas 52 mln dolarów na całym świecie przy 35 mln budżetu. W Stanach pojawił się bezpośrednio na serwisach VOD i przez wiele tygodni znajdował się w czołówce największych hitów.

Akcja "Greenland" rozgrywa się w przededniu katastrofy, kiedy tylko nieliczni dostają od władz szansę na ocalenie w tajnych schronach. Żeby ją wykorzystać, muszą po drodze stoczyć walkę o przetrwanie. W "Greenland 2" bohaterowie zostają zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii i wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania.

W główną postać, inżyniera Johna Garrity’ego ponownie wciela się hollywoodzki gwiazdor Gerard Butler. Bohater po raz kolejny będzie musiał zmierzyć się z globalnym kataklizmem. Jak wyglądała praca na planie? Gerard Butler opowiada o "Greenland 2" .

"Pracując nad tym filmem musiałem dać z siebie wszystko. Pod wieczór ledwo właziło się do łóżka, a nazajutrz zaczynało od nowa. Każdego dnia realizowaliśmy aż po 220 ujęć. (...) Wiedziałem o wymaganiach fizycznych i emocjonalnych, które na nas czekały. Miało być dużo biegania, krzyków, płaczu i... przytulania się" - wyznaje aktor.

"Mój bohater jest inżynierem, dlatego wybrano go z rodziną i polecono udać się do bunkra. Ale nie jest ekspertem, superbohaterem, ma swoje ograniczenia, wady i nie zawsze postępuje właściwie. A czasami reaguje z takim samym strachem jak reszta" - ujawnia aktor.

Na szczęście Garrity nie będzie pozostawiony samemu sobie. Zawsze i w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie swoich najbliższych.

"Rodzina mojego bohatera ma ogromną siłę. Potrafią docenić znaczenie nadziei nawet w beznadziejnych sytuacjach. Walczą o siebie i się wspierają. To przesłanie nadziei jest w tym filmie kluczowe. Bez względu na to, jak jest źle, trzeba wierzyć, że kłopoty się skończą. Że będzie dobrze, że jest światełko w tunelu" - opowiada Butler.

Zdjęcie Kadr z filmu "Greenland 2" / Monolith Films / materiały prasowe

"W życiu trzeba sobie radzić, ale nie w pojedynkę"

Aktor podkreśla nie tylko walory fabularne "Greenland 2", ale również ekipę twórców, z którymi miał już okazję pracować. Obie części "Greenland" wyreżyserował Ric Roman Waugh.

"Jestem dumny z naszych wspólnych filmów. Praca z Ricem to rewelacyjne przeżycie. Zaprzyjaźniliśmy się i dużo się o sobie dowiedzieliśmy. (...) Przed wejściem na plan 'Greenland 2' zdawaliśmy sobie doskonale sprawę, na co się piszemy. Wiedziałem też, że Morena [Baccarin - red.], która wciela się w Allison, jest świetną partnerką i wspaniałą aktorką. Ma charyzmę, która pozwala jej doskonale grać w tego typu filmach" - zapewnia aktor.

Butler nie ma wątpliwości, że widzowie pokochają "Greenland 2".

"Ten film udowadnia, że w życiu trzeba sobie radzić, ale nie w pojedynkę. Ważniejsza jest wspólna praca, co widać na przykładzie Johna i Allison, którzy ignorują sprzeczki i wzajemne kłopoty, bo zrozumieli, że w porównaniu z losami świata nic one nie znaczą. (...) Jestem pewien, że ten świat jest delikatniejszy niż sądzimy. Dlatego musimy o niego dbać. Niewykluczone też, że film da nam wgląd w rzeczywistość, której jeszcze nie znamy, ale musimy ciężko pracować, by jej uniknąć" - dodaje Gerard Butler.

Gerard Butler: Pracując nad tym filmem, musiałem dać z siebie wszystko materiały prasowe

"Greenland 2": fabuła, obsada, data premiery

Po katastrofie, która niemal zniszczyła naszą planetę i doprowadziła do zagłady większości jej mieszkańców, John Garrity wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania. Mówi się, że na południu dawnej Francji powietrze i woda są na tyle czyste, że jest szansa na przeżycie.

Najpierw trzeba tam jednak dotrzeć. Droga wiedzie przez zrujnowane, wyludnione miasta i skażone pustynie, które były kiedyś ludzkimi siedliskami. Najbardziej niebezpieczne są jednak tereny opanowane przez ocalałych, którzy dla przetrwania są gotowi na wszystko. Każdy dzień tej wędrówki może okazać się ostatnim, a każdy nowy przyjaciel może stać się śmiertelnym wrogiem.

"Greenland 2" [trailer 2] materiały prasowe

Film wyreżyserował Ric Roman Waugh ("Greenland", "Świat w ogniu"). W "Greenland 2" występują: Gerard Butler ("Olimp w ogniu", "300", "Prawo zemsty"), Morena Baccarin ("Deadpool", "Agentka", "Deadpool & Wolverine"), Amber Rose Revah ("Pozdrowienia z Paryża", "Syn Boży", serial "Sandman").

Tytuł trafi na ekrany polskich kin 16 stycznia. Dystrybutorem tytułu jest firma Monolith Films.