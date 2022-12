Whoopi Goldberg: Kontrowersyjne opinie gwiazdy

W lutym tego roku Whoopi Goldberg odniosła się do sprawy zagłady Żydów w trakcie II wojny światowej. Stwierdziła wtedy, że Holocaust nie był wymierzony przeciwko rasie. Teraz powróciła do tematu w rozmowie z gazetą "The Sunday Times", gdzie powiedziała, że sami Żydzi nie są przekonani co do tego, czy mówiąc "Żyd" ma się na myśli rasę, czy może religię. Po raz kolejny dodała też, że "pierwotnie" Holokaust nie dotyczył rasy.

"Mój najlepszy przyjaciel powiedział: 'Nieprzypadkowo w formularzach dotyczących rasy nie można zaznaczyć rasy żydowskiej. Z tego powodu uważam, że prawdopodobnie nie jesteśmy rasą'" - zacytowała słowa swojego przyjaciela Goldberg. Gdy dziennikarz przypomniał jej, że naziści postrzegali Żydów jako rasę, aktora dodała: "Ale to byli zabójcy, czyż nie? Oprawca mówi ci, kim jesteś i ty mu wierzysz? To naziści, jak można im wierzyć? Holokaust pierwotnie nie dotyczył rasy. Najpierw zabijali z powodu ułomności fizycznych. Zabijali ludzi uważanych za niepełnosprawnych umysłowo".

Whoopi Goldberg w ogniu krytyki

Zacytowane wyżej słowa Goldberg oburzyły Jonathana Greenblatta z organizacji Anti-Defamation League. "Komentarze Whoopi Goldberg na temat Holokaustu i rasy są głęboko obraźliwe i niewiarygodnie ignoranckie. Gdy wcześniej mówiła podobne rzeczy, tłumaczyliśmy jej, że reżim nazistowski był rasistowski. Jej komentarze wskazują na kompletny brak świadomości wieloetnicznego i wielokulturowego obrazu społeczności żydowskiej. Musi natychmiast przeprosić i zobowiązać się do podjęcia edukacji na temat prawdziwej natury antysemityzmu" - napisał na Twitterze.

Whoop Goldberg przeprasza za wypowiedzi na temat Holokaustu

Na słowa Greenblatta zareagowała Goldberg w oświadczeniu nadesłanym redakcji portalu "Variety".



"Niedawno podczas wywiadu w Londynie zostałam zapytana o moje komentarze z początku tego roku. Starałam się zrelacjonować to, co powiedziałam w lutym, a moim zamiarem nigdy nie było powtarzanie tych krzywdzących opinii. Szczególnie po tym, jak rozmawiałam z wieloma rabinami oraz nowymi i starymi przyjaciółmi. Wciąż dużo się uczę i wysłuchuję słów innych. Wierzę, że Holokaust był wymierzony przeciwko rasie i wciąż żałuję, że zezłościłam wielu ludzi. Szczerze jeszcze raz ich przepraszam, szczególnie jeśli myślą, że znów wypowiadałam się w tej kwestii. Tak nie było. W okresie rosnącego antysemityzmu chcę, żeby było jasne, że zawsze wspieram i będę wspierać społeczność żydowską. Moje wsparcie dla niej nigdy nie osłabnie" - oświadczyła aktorka.

