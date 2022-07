Paul Schrader to reżyser i uznany scenarzysta, który ma na swym koncie fabuły kultowych produkcji "Taksówkarz" i "Wściekły byk" Martina Scorsese. W 2021 roku na festiwalu Wenecji premierę miał wyreżyserowany przez niego film "Hazardzista" .

Bohaterem filmu byl William (Oscar Isaac), który w pojedynkę podróżuje po Stanach, jeżdżąc od kasyna do kasyna. Nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej, nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości i obsesyjnie dba o to, by pod żadnym pozorem nie zostawiać po sobie śladów. Ma wszystko pod kontrolą, do momentu gdy w jednym z kasyn trafia na Cirka (Tye Sheridan), syna dawnego kolegi, z którym służył w armii. Chłopak zna nie tylko prawdziwe nazwisko Williama, ale też jego mroczną przeszłość. Gdy staje się jasne, że ich spotkanie nie jest przypadkowe, a Cirk chce, by William pomógł mu naprostować sprawy, które dotyczą ich obojga, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.

Teraz Schrader wraca na Lido z nowym obrazem "Master Gardener" z Joelem Edgertonem i Sigourney Weaver, który pokazywany będzie poza konkursem. Ponadto reżyser otrzyma na festiwalu Złotego Lwa za całokształt twórczości.

Na początku czerwca ogłoszono, że Złotego Lwa za całokształt twórczości otrzyma też francuska aktorka Catherine Deneuve . "To radość dla mnie, że otrzymam tę prestiżową nagrodę festiwalu w Wenecji, który kocham i znam od bardzo dawna, odkąd film 'Piękność dnia' Luisa Bunuela dostał Złotego Lwa" - oświadczyła, cytowana przez Ansę, pierwsza dama francuskiego kina, przywołując rok 1967.

Paul Schrader: Kultura się zmieniła



Znany z artystycznej bezkompromisowości Schrader zaskoczył w ubiegłym roku wypowiedzią na temat produkcji Marvela i... filmików z kotkami na Youtubie.

"Komiksowe filmy Marvela również są kinem. Tak samo jak wideo z kotkami na Youtube nim jest. Zaskakującym jest natomiast to, w jaki sposób komiksowe filmy stały się obecnie dominującym gatunkiem filmowym z punktu widzenia ekonomicznego. Przecież przez lata komiksy uznawane były jako przeznaczone jedynie dla nastolatków. Każde pokolenie informowane było przez inne medium. Literaturę, teatr, telewizję czy kino. Obecne pokolenie informowane jest przez gry wideo i mangę" - powiedział Schrader w rozmowie z magazynem "GQ".

"To nie tak, że zmienili się filmowcy. Zmieniła się publiczność. I kiedy widownia nie życzy sobie poważnego filmu, bardzo trudno jest taki nakręcić. Kiedy widzowie pytają cię o to, co sądzisz o feministkach, prawach gejów, rasizmie czy nierównościach ekonomicznych i są zainteresowani takimi sprawami, wtedy możesz kręcić takie właśnie filmy. W latach 50., 60. i 70. ubiegłego wieku kręciliśmy po dwa takie filmy tygodniowo. Odnosiły sukcesy kasowe, bo widzowie chcieli je oglądać. Potem coś się zmieniło w kulturze. Takie filmy wciąż powstają, ale nie stanowią głównego tematu rozmów" - dodał scenarzysta "Taksówkarza".

