Weekend w kinie: Seks, przemoc, groza i... grzech

"Zbrodnie przyszłości" Davida Cronenberga to wstrząsająca wizja przyszłości, w której ludzie szukając coraz mocniejszych wrażeń modyfikują swoje ciała, a chirurgia - nie tylko plastyczna - jest substytutem seksu. Jak informuje amerykański dystrybutor obrazu, "Zbrodnie przyszłości" przeznaczone są wyłącznie dla dorosłego widza. Wszystko z powodu typowych dla body horroru szokujących scen, pokazujących deformację ludzkiego ciała.

Reklama

W niedalekiej przyszłości ludzie doświadczają syndromu przyspieszonej ewolucji. Aby odnaleźć się w nowej, zdominowanej przez technologię rzeczywistości, muszą przekształcać nie tylko swoje umysły, ale także ciała, by nadążały za wymogami czasów. Głodni nowych, silniejszych bodźców coraz śmielej eksperymentują z cielesnością, przesuwając biologiczne granice własnej wytrzymałości. Ogromną popularność zyskują szokujące praktyki chirurgiczne polegające na wszczepianiu sobie nowych organów.

Saul Tenser ( Viggo Mortensen ) to sławny artysta performer, który postanawia z własnej przyspieszonej ewolucji uczynić multimedialne widowisko. Przy pomocy swojej partnerki Caprice ( Lea Seydoux ), na oczach milionów dokonuje coraz śmielszego przeobrażenia swojego ciała, szukając nowych form rozkoszy. W pogoni za popularnością decyduje się na tak szokujący krok, że powrót do dawnego życia może okazać się już niemożliwy.

Wideo ZBRODNIE PRZYSZŁOŚCI - polski zwiastun - w kinach od 22 lipca

Najzabawniejsza francuska rodzina powraca, by znów rozbroić nas humorem w trzeciej części wielkiego hitu "Za jakie grzechy, dobry Boże?" . Tym razem do przebojowej ekipy z Christianem Clavierem na czele dołączają nowi teściowie, a to oznacza kolejne kłopoty dla bohaterów i jeszcze więcej świetnej zabawy dla widzów!

40 lat minęło jak jeden... grzech? Państwo Verneuil mają co świętować - taki staż małżeński to nie przelewki i, zdaniem ich córek, świetna okazja, by zorganizować huczną imprezę niespodziankę. Żeby było jeszcze weselej, na przyjęcie z różnych zakątków świata przyjeżdżają rodzice Rachida, Davida, Chao i Charles’a. Jeśli państwo Verneuil myśleli, że czterech nietuzinkowych zięciów to już za dużo, to się dopiero zdziwią... Miej ich wszystkich w opiece, dobry Boże!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "A oni dalej grzeszą, dobry Boże!" [trailer] materiały prasowe

W piątek w Netfliksie zadebiutuje też "Gray Man" z główną rolą Ryana Goslinga. Na realizację filmu wydano 200 milionów dolarów, co czyni go najdroższą produkcją w historii Netfliksa. Za reżyserię filmu "Gray Man" odpowiadają Anthony i Joe Russo, twórcy kasowych hitów, m.in. "Avengers: Koniec gry" czy "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów".

Agent CIA Court Gentry ( Ryan Gosling ), znany również jako Gray Man, był niegdyś wysoko wykwalifikowanym “kupcem śmierci". Działał niepostrzeżenie, a po wykonanej akcji rozpływał się w powietrzu niczym duch. Gentry zostaje przechwycony z federalnego więzienia i zwerbowany przez swojego opiekuna, Donalda Fitzroya ( Billy Bob Thornton ).



Gray Man natrafia na ślad międzynarodowej afery korupcyjnej i tym samym staje się celem Lloyda Hansena ( Chris Evans ), - byłego agenta CIA, który nie cofnie się przed niczym, by go wyeliminować. Court może liczyć jedynie na pomoc agentki Dani Mirandy ( Ana de Armas ), która pomagając Courtowi, chce oczyścić swoje imię.

"Jego motywacje nie są związane z chęcią zarobku czy zemsty. On, jak każdy z nas, chce jedynie w spokoju posiedzieć na kanapie i pooglądać Netfliksa" - scharakteryzował swoją postać Gosling w wywiadzie dla magazynu "Empire". I dodał, że właśnie to skłoniło go do przyjęcia tej roli. Roli człowieka, który za wszelką cenę chce wieść normalne i spokojne życie.

Wideo "Gray Man": Oficjalny zwiastun

Bohaterów włoskiej komedii "Superbohaterowie" poznajemy w chwili, gdy jako młodzi ludzie zakochują się w sobie na zabój. Są przekonani, że miłość dana jest raz na zawsze i już do końca swoich dni będą szczęśliwi. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że wspólne życie to nie tylko idylla, ale i mnóstwo trudnych chwil, z którymi niełatwo sobie poradzić. Tytułowi superbohaterowie walczą o utrzymanie związku, przechodząc przez różne, często skrajne, stany emocjonalne - bliskość i samotność, kłamstwa i uczuciowe rozterki, sekrety i zdrady.

Najnowszy film Paolo Genovese, reżysera głośnych "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" oraz "The Place", to sentymentalny komediodramat opowiadający o parze, która walczy o utrzymanie swojego związku. W główne role wcieliły się tu gwiazdy włoskiego kina: Jasmine Trinca ("Pokój syna", "Sekret bogini Fortuny") oraz Alessandro Borghi ("Suburra", "The Place").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Superbohaterowie" [trailer] materiały prasowe

Na ekrany kin trafi też w piątek propozycja dla najmłodszych widzów. Akcja polsko-fińskiej animacji "Pamiętniki Tatusia Muminka" rozgrywa się w odległej Dolinie Muminków. Jest to urzekające, przyprawiające o zdumienie miejsce, pełne tajemnic i niewiarygodnych zdarzeń! Spokojne wieczory sprzyjają snuciu niebywałych opowieści z przeszłości, a Tatuś Muminka ma ich całkiem sporo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pamiętniki Tatusia Muminka" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]