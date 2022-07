"Sekspozytywny i pozytywnie seksowny" - reklamuje "Powodzenia, Leo Grande" polski dystrybutor. "Ten film łamie tabu w czasach, gdy wydawało się, że wszystkie tabu zostały zdemolowane" - pisze z kolei nasz recenzent o erotycznej komedii, w której oglądamy seksualne zbliżenia pani po sześćdziesiątce z młodszym od niej o ponad trzy dekady mężczyzną.

Nancy Stokes ( Emma Thompson ), emerytowana nauczycielka i wdowa, przez całe życie miała tylko jednego partnera seksualnego - swojego męża. Zamknięta w świecie kompleksów i ukrywanych pragnień, postanawia przeżyć przygodę z młodym, przystojnym sex workerem Leo Grande ( Daryl McCormack ). W pokoju hotelowym poza miastem Nancy spotyka się z Leo, który okazuje się doskonałym uwodzicielem, o czarującym wyglądzie i niecodziennej erudycji. W tych nietypowych okolicznościach Nancy nieoczekiwanie pobiera lekcję akceptacji własnego ciała oraz rozkoszy, która może z tego płynąć.

Romans muzyczny Piotra Trzaskalskiego "Na chwilę, na zawsze" określany jest jako polska odpowiedź na oscarowe "Narodziny gwiazdy" Bradleya Coopera . Pola ( Martyna Byczkowska ) jest u szczytu popularności - w wieku zaledwie 22 lat wypełnia sale na swoich koncertach i odnosi ogromne sukcesy w branży muzycznej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich występów, dziewczyna pod wpływem alkoholu doprowadza do wypadku samochodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec ( Ireneusz Czop ), a zarazem menadżer gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka zostaje zmuszona do pracy społecznej.

Wkrótce poznaje tam Borysa ( Paweł Domagała ) - charyzmatycznego instruktora, słynącego z niekonwencjonalnych metod pracy. On również był kiedyś popularnym muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej sławy. Mimo początkowej nieufności, para zbliża się do siebie dzięki wspólnej muzycznej pasji. Niestety na drodze rodzącego się uczucia stają skrywane tajemnice z przeszłości Borysa i wisząca na włosku kariera Poli. Czy dla dwójki osób, które tak wiele dzieli, jest szansa na szczęście i prawdziwą miłość?

Główną bohaterką francuskiej animacji komediowej "Niezgaszalni" jest Georgia, dziewczynka, która od najmłodszych lat marzy o tym, aby iść w ślady ojca i pracować w nowojorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze wykonywać przypisanych mężczyznom zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, kiedy tajemniczy sprawca zaczyna podpalać budynki na Broadwayu, a strażacy z Nowego Jorku - jeden po drugim - znikają w tajemniczych okolicznościach.



W tej sytuacji zdesperowany burmistrz przywraca do służby ojca Georgii, który ma za zadanie przeprowadzić śledztwo i zatrzymać podpalacza. Aby pomóc tacie w trudnej misji, dziewczynka przebiera się za chłopaka i jako ochotnik "Joe" wstępuje w szeregi strażaków. Tak zaczyna się jej niezwykła przygoda, ale i zacięta walka z czasem, w której stawką jest nie tylko realizacja marzeń, ale też bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców miasta.



Z kolei niemiecko-belgijska animacja przygodowa "Ogliki" opowiada o tytułowej rodzinie, która szuka nowego domu. Przypadkowo trafia do przepięknej, spokojnej wioski Cuchniewo, która ma problem z lokalnym wysypiskiem śmieci. Wszystko składa się znakomicie, bo Ogliki żywią się śmieciami i mieszkają na śmietniskach. "Ogliki" to animacja o empatii, rodzinie i miłości oraz o tym, że dla każdego na tym świecie znajdzie się misja do wykonania.