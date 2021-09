Weekend w kinie: Bijatyki i romanse

"Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" to pierwszy hollywoodzki pełnometrażowy film komiksowy, którego głównym bohaterem jest azjatycki superbohater. Shang-Chi, w tej roli Simu Liu, to mistrz sztuk walki opartych na kung fu, który zostaje zmuszony do skonfrontowania się ze swoją przeszłością po tym, jak zostaje zwerbowany przez organizację pod nazwą Dziesięć Pierścieni. W pozostałych rolach w filmie wyreżyserowanym przez Destina Daniela Crettona wystąpili Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung, Michelle Yeoh, Tim Roth oraz Benedict Wong. Tuż przed premierą wybuchł skandal, gdy szef studia Disneya, Bob Chapek, nazwał film eksperymentem. Do jego słów odniósł się filmowy Shang-Chi, czyli Simu Liu. "Nie jesteśmy eksperymentem. Jesteśmy niedoceniani, jesteśmy "underdogiem". Przebijemy wszelkie oczekiwania. Jesteśmy niespodzianką. Jestem nakur..., by 3 września przejść do historii" - stwierdził.



Reklama

Wideo "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" [trailer 2]

"Ocal mnie" to trzecia odsłona popularnej serii "After". Tessa Josephine Langford, staje przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Właśnie, gdy jej związek z Hardinem (Hero Fiennes-Tiffin) rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która może otworzyć przed nią drzwi do wielkiej kariery. Warunkiem jest przeprowadzka na drugi koniec kraju. Hardin jest temu przeciwny, ale Tessa wie, że taka szansa może się nie powtórzyć. Jej decyzja o wyjeździe to cios dla ich uczucia. Szczególnie, że oboje mierzą się z szokującymi rodzinnymi tajemnicami, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko, w co dotąd wierzyli. Gdy Hardin szaleje z zazdrości, Tessa znajduje oparcie w przystojnym nowym przyjacielu. Czy to na pewno tylko przyjaźń?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "After: Ocal mnie" [trailer] materiały prasowe

"Psi Patrol: Film" to pierwsza pełnometrażowa produkcja o drużynie Psiego Patrolu. Pełnometrażowa animacja w reżyserii Cala Brunkera jest opowieścią o bohaterskich pieskach i chłopcu, którzy niosą pomoc potrzebującym. Przeciwnik tytułowej drużyny - Humdinger, zostaje burmistrzem pobliskiego Miasta Przygód i zaczyna "swoje porządki". Urzędnik wprowadza surowy zakaz - zakaz wprowadzania psów. Nie wie jednak, że najlepszy na świecie zespół ratowników ma plan, aby powstrzymać jego pomysły - wywrócenia Miasta Przygód do góry nogami. Drużyna zyskuje również nową sojuszniczkę, bystrą jamniczkę - Liberty. Uzbrojony w nowe, ekscytujące gadżety i sprzęt, Psi Patrol walczy o ocalenie mieszkańców Miasta Przygód.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Psi Patrol Film" [trailer] materiały prasowe

Każdego lata luksusowa rezydencja miliardera Tranchanta i jego żony Eliane - głównych bohaterów francuskiej komedii kryminalnej "Tajemnice Saint Tropez", gromadzi najznamienitszych gości z całego kraju. Jednak tym razem w nadmorskiej willi pełnej gwiazd i rekinów biznesu nic nie idzie tak, jak powinno. Najpierw tajemniczy wypadek samochodowy, a potem groźby szantażysty - wszystko to sprawia, że Tranchant wraz z małżonką postanawiają wynająć prywatnego detektywa. Niestety trwa sezon urlopowy i do dyspozycji pary pozostaje wyłącznie arogancki i skrajnie niekompetentny Boullin, który, by złapać przestępcę i rozwiązać zagadkę, postanawia podszywać się pod nowo zatrudnionego lokaja bogaczy. Plan detektywa wydaje się doskonały, jednak wkrótce zamieni on wakacje celebrytów w piekło i wywołała chaos, jakiego Saint-Tropez dotąd nie widziało.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tajemnice Saint Tropez" [trailer] materiały prasowe

Diaboliczny prezydent Isimo postanawia schwytać i deportować wszystkie dzieci uznane za brzydkie. Paul i kilkoro innych dzieci z jego klasy, czyli główni bohaterowie holenderskiej produkcji familijnej "Klub brzydkich dzieci", zostają wysłani na "wycieczkę szkolną". Podczas podróży Paul odkrywa, że to nie jest zwykła wycieczka, lecz deportacja do jakiegoś tajemniczego miejsca. Udaje mu się uciec z autobusu, lecz jego śladami zostaje wysłany śledczy, który ma go schwytać. Teraz Paul musi przechytrzyć pościg, uwolnić inne dzieci i pokonać prezydenta Isimo. Całkiem sporo jak na jednego, brzydkiego dzieciaka.