Otwarcie komedii "Diabeł ubiera się u Prady 2" przekroczyło wynik z pierwszego weekendu rozpoczęcia serii z 2006 roku o niemal 50 milionów. To także czwarty najlepszy debiut w tym roku, po "Michaelu", "Super Mario Galaxy Film" i "Projekcie Hail Mary".

Sukces filmu Davida Frankela jest tym większy, że jego budżet (bez kosztów marketingu) wyniósł zaledwie 100 milionów dolarów. Pierwsza część kosztowała 40 milionów dolarów, a zarobiła na całym świecie 326,7 miliona dolarów. Wydaje się, że kontynuacje pobije ten wynik w czasie kolejnego weekendu.

Film "Diabeł ubiera się u Prady 2" kieruje uwagę na stolicę włoskiej mody © 2026 Associated Press

Amerykański box-office. Widzowie wciąż kochają "Michaela"

Na drugim miejscu amerykańskiego box-offisu znalazł się "Michael". Biografia Króla Popu wciąż świetnie zarabia mimo bardzo negatywnych recenzji. W ten weekend na jej konto wpłynęły kolejne 54 miliony dolarów, co jest spadkiem w stosunku do poprzedniego tygodnia o 44%.

Podium zamyka "Super Mario Galaxy Film", animacja oparta na popularnej serii gier wideo. Wąsaty hydraulik zarobił w ten weekend 12,1 miliona dolarów. Produkcja zbliża się on do granicy 900 milionów dolarów ze światowej sprzedaży biletów i jest obecnie najbardziej kasowym filmem 2026 roku.

Amerykański box-office. Debiut dopiero na piątym miejscu

Na czwartym miejscu znalazł się "Projekt Hail Mary", który zarobił 8,5 miliona dolarów. Dopiero na piątej pozycji zadebiutowała nowość, niezależny horror "Hokum" z Adamem Scottem w roli głównej. Zarobił on 6,4 miliona dolarów.