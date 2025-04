Wcześniej nie miała szczęścia w miłości. W końcu znalazła tego jedynego?

Renée Zellweger ma za sobą sporo nieudanych relacji

Renée Zellweger, choć przez lata była związana z kilkoma znanymi mężczyznami - Jimem Carrey’em, Bradleyem Cooperem czy Jackiem White’em - żaden z tych związków nie przetrwał próby czasu. Jej jedyne małżeństwo, zawarte w 2005 roku z muzykiem country Kennym Chesneyem, zakończyło się po zaledwie czterech miesiącach.

Pomimo burzliwej historii sercowej, Renée nigdy nie traciła równowagi. W wywiadach powtarzała, że choć wierzy w miłość, nie zamierza podporządkowywać jej całego życia.

"Wierzę w miłość, ale nie czekam, aż zapuka do moich drzwi. Szczęście może nadejść pod wieloma rożnymi postaciami. Nie warto spędzać całego życia na czekaniu na wymarzonego partnera, bo w ten sposób może nas ominąć wiele innych wspaniałych rzeczy" - mówiła, dając do zrozumienia, że satysfakcję potrafi znaleźć również poza romantycznym związkiem.

Reklama

Renée Zellweger i Ant Anstead - miłość, która pokonała prawie dekadę różnicy

A jednak, kiedy w 2021 roku na planie programu "Celebrity IOU: Joyride" poznała brytyjskiego prezentera Anta Ansteada, coś się zmieniło. Różniło ich wiele - inne zawody, inne doświadczenia, inny wiek - ale właśnie w tej różnorodności znaleźli wspólny język. Ant, który również miał za sobą niełatwe rozstania, mówi dziś o tym spotkaniu jako o "najlepszym, co przydarzyło mu się przypadkiem".

Instagram Post Rozwiń

Ich relacja rozwijała się spokojnie, z dala od mediów. Anstead od początku podkreślał, że to, co łączy go z Renée, jest dla niego prywatne i nie zamierza przekładać tego na język show-biznesu. W sierpniu 2021 roku po raz pierwszy pojawili się wspólnie na gali Radford Motors w Kalifornii.

Z biegiem czasu Renée zaczęła poznawać rodzinę Anta. Podczas świąt spotkała jego najstarsze dzieci, Amelie i Archiego. Anstead wspominał później, że atmosfera była świetna, a Zellweger znakomicie dogadywała się zwłaszcza z jego córką. "Jak dwie dziewczyny" - mówił z uśmiechem.

Instagram Post Rozwiń

Renée Zellweger i Ant Anstead zaręczeni?

Związek, który zaczął się od przypadkowego spotkania na planie programu, stawał się coraz poważniejszy. W kwietniu 2023 roku para świętowała swoją drugą rocznicę. Ant opublikował wtedy na Instagramie post z podpisem: "Dwa lata magii". Pojawiły się też plotki o zaręczynach i planowanym ślubie, które jednak szybko zostały zdementowane przez magazyn "People".

Na początku 2025 roku Anstead towarzyszył Renée podczas premiery filmu "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" w Londynie. Właśnie tam pojawiły się kolejne plotki o zaręczynach. Zellweger pojawiła się z opatrunkiem na placu, na którym nosi się pierścionek. Fani od razu zaczęli spekulować, jednak gwiazdorska para do tej pory nie skomentowała domysłów.

Instagram Rolka Rozwiń

"Mają ze sobą wiele wspólnego. Renée jest kreatywna, dlatego często wybiera facetów, którzy myślą w nieszablonowy sposób. Tworzą naprawdę zgrany duet" - zdradził anonimowy informator bliski parze.