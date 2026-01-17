Wcześniej grali rodzeństwo, teraz parę. Przyznają, że było to trudne i dziwne

Kit Harington i Sophie Turner: kultowy duet w horrorze

Kit Harington i Sophie Turner zagrają główne role w horrorze zatytułowanym "The Dreadful". Produkcja jest gotyckim horrorem osadzonym w czasie Wojny Dwóch Róż, obejmującej lata 1455-1485. Był to konflikt pomiędzy dwoma rodami: Lancasterów i Yorków, których herby przedstawiały róże — czerwoną i białą.

Turner wcieli się w rolę Anne, która wraz ze swoją teściową Morwen (Marcia Gay Harden) żyje praktycznie na marginesie społeczeństwa. Życie bohaterki całkowicie się zmieni, gdy pewnego dnia pojawi się mężczyzna (Kit Harington) z jej przeszłości.

Jak pisaliśmy wcześniej, ciekawostką jest, że właśnie ta wojna była inspiracją dla George’a R. R. Martina, gdy tworzył "Grę o tron".

W sieci pojawił się właśnie zwiastun filmu.

Kit Harington i Sophie Turner: grali rodzeństwo, teraz grają parę

"Praca z tą obsadą, od początku do końca, oraz zobaczenie Kita i Sophie ponownie razem na ekranie, było fantastycznym przeżyciem" - mówiła na łamach Entertainment Weekly reżyserka filmu Natasha Kermani. “Ich przyjaźni i chemii między nimi nie można nie zauważyć - to mój ulubiony aspekt tej produkcji".

W programie Setha Meyersa jakiś czas temu Turner wyznała, że zagranie z Kitem pary, po tym jak w "Grze o tron" grali rodzeństwo, było bardzo dziwnym doświadczeniem.

"Wyrzuciliśmy to z głowy, a potem weszliśmy na plan i to była pierwsza scena pocałunku, i oboje wymiotowaliśmy. Naprawdę, to było obrzydliwe. To było najgorsze".

"Musiałem stać na skrzynie, żeby pocałować Sophie, bo jest wyższa ode mnie" - mówił E! News Harington. "Później było cudownie - kiedy byliśmy razem na planie nasza przyjaźń odrodziła się na nowo. To było jak przebywanie z rodziną".

