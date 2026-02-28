"Bo we mnie jest seks": biografia ikony polskiej sceny

Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków. I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik (Maria Dębska) - zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie.

Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym wpływowym ludziom u władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL-u. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie.

"Bo we mnie jest seks" stanowi istotny element życia Kaliny Jędrusik, którą bez wątpienia można uznać za jedną z największych ikon polskiej popkultury. Jest to opowieść o sukcesach i porażkach w jej zawrotnej karierze w atmosferze szalonej zabawy.

Na ekranie oglądamy także inne barwne postaci polskiej kultury: Kazimierza Kutza (Borys Szyc), Tadeusza Konwickiego (Paweł Tomaszewski) czy twórców Kabaretu Starszych Panów - Jeremiego Przyborę (Rafał Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz Basiński).

"Bo we mnie jest seks" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Bo we mnie jest seks" zostanie dzisiaj, 28 lutego, wyemitowany na kanale Kino Polska o godz. 20.00.