Oprac.: Justyna Miś

"Bo we mnie jest seks" to opowieść o Kalinie Jędrusik, ikonicznej aktorce i piosenkarce lat 60., która przyciągała uwagę swoim wdziękiem i nie tylko. W produkcji ukazano jej karierę, związki oraz relacje z innymi postaciami polskiej kultury. Już dziś wieczorem film zostanie wyemitowany w telewizji.

Młoda kobieta z krótkimi, ciemnymi włosami ubrana w elegancką czarną suknię z odsłoniętymi plecami, patrząca przez ramię z lekkim uśmiechem.
Maria Dębska w filmie "Bo we mnie jest seks"Bartek Mrozowskimateriały prasowe

"Bo we mnie jest seks": biografia ikony polskiej sceny

Warszawa, lata 60. Przed ekranami czarno-białych odbiorników zasiadają miliony Polaków. I nagle ktoś przykuwa ich wzrok. To Kalina Jędrusik (Maria Dębska) - zjawiskowa aktorka i piosenkarka, która wnosi koloryt do bezbarwnej rzeczywistości. Kusi wdziękiem i seksapilem. Elektryzuje panów i oburza panie.

    Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym wpływowym ludziom u władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL-u. A przecież największy skandal z jej udziałem dopiero się zacznie.

    "Bo we mnie jest seks" stanowi istotny element życia Kaliny Jędrusik, którą bez wątpienia można uznać za jedną z największych ikon polskiej popkultury. Jest to opowieść o sukcesach i porażkach w jej zawrotnej karierze w atmosferze szalonej zabawy.

    Na ekranie oglądamy także inne barwne postaci polskiej kultury: Kazimierza Kutza (Borys Szyc), Tadeusza Konwickiego (Paweł Tomaszewski) czy twórców Kabaretu Starszych Panów - Jeremiego Przyborę (Rafał Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz Basiński).

    "Bo we mnie jest seks" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Bo we mnie jest seks" zostanie dzisiaj, 28 lutego, wyemitowany na kanale Kino Polska o godz. 20.00.

