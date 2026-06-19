White udzielił wywiadu podczas premiery piątego sezonu "The Bear", która odbyła się 15 czerwca w Nowym Jorku. "Nie spotkałem Jeremy'ego [Stronga] w czasie zdjęć. Nie mieliśmy ze sobą w ogóle kontaktu" - przyznał aktor. Zdradził, że po raz pierwszy zobaczył Zuckerberga w interpretacji kolegi w zwiastunie "The Social Reckoning". Według niego występ będzie "niezwykły".

"Myślę, że wypadł świetnie, ale tego oczekujemy po Jeremym. Jest tak bardzo utalentowany. Tak ciężko pracuje. Więc nie jest to dla mnie zdziwieniem" - kontynuował White.

O czym opowie "The Social Reckoning"?

W "The Social Network" Davida Finchera z 2010 roku w Zuckerberga wcielił się Jessie Eisenberg. Film opowiadał o stworzenie portalu społecznościowego, a także konflikcie prawnym między jego właścicielami. Akcja "The Social Reckoning" rozgrywa się 17 lat później. White zagrał dziennikarza "Wall Street Journal" Jeffa Horowitza, który razem z Frances Haugen (Mikey Madison), dawną pracowniczką Facebooka, zamierza ujawnić największe sekrety serwisu. Sorkin jest scenarzystą obu filmów. Zaznaczył, że w kontynuacji chciał skupić się na wpływie mediów społecznościowych na debatę publiczną.

White stwierdził, że praca nad filmem nie wpłynęła na jego podejścia do Facebooka i podobnych serwisów. "Chyba zawsze podzielałem przesłanie, które chcemy przekazać w naszym filmie, więc raczej nie zmieniłem swojego zdania. Na pewno wzmocniłem się w swoich przekonaniach" - mówił aktor.

Piąty sezon "The Bear" i "The Social Reckoning". Kiedy premiery?

Piąty i finałowy sezon "The Bear" zadebiutuje na platformie Disney+ 26 czerwca 2026 roku. Będzie składał się z ośmiu odcinków. "The Social Reckoning" wejdzie do kin na całym świecie 9 października 2026 roku. Przewiduje się, że film zadebiutuje podczas zbliżającego się festiwalu w Wenecji.



