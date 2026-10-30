Historia "The Hunt for Gollum" rozegra się między wydarzeniami z trylogii "Hobbita" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia". Powstała na bazie notatek sporządzonych przez J.R.R. Tolkiena. Skupi się na poczynaniach młodego Aragorna, który stara się schwytać Golluma, zanim ten sprawi, że Pierścień wpadnie w ręce Saurona.

Jamie Dornan nie chce przebić roli Viggo Mortensena

Irlandzki aktor wyraził uznanie dla Mortensena, który wcielił się w bohatera w trylogii Jacksona z lat 2001-2003. "Gdy starasz się iść po czyichś śladach, zawsze istnieje presja" - mówił Dornan w rozmowie z L'Officiel. "Poproszono mnie, żebym zagrał ikoniczną rolę i dam z siebie wszystko".

"Dla mnie Aragornem zawsze będzie Viggo. Jego wstęp jest jednym z moich ulubionych i czuję się zaszczycony, że pozwolono mi uchwycić chociaż kawałek energii, którą obdarzył tę postać. W żadnym wypadku nie będę starał się go przebić" - zakończył.

Urodzony w 1982 roku Dornan zyskał rozpoznawalność dzięki adaptacjom książek z serii "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Z kolei występ w "Belfaście" Kennetha Branagha przyniósł mu nominację do Złotego Globu.

Twórcy nowej odsłony "Władcy Pierścieni"

Reżyserem "The Hunt for Gollum" jest Andy Serkis, który ponownie wcieli się w tytułowego bohatera. Producentami są Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens i Zane Winer. Scenariusz napisały Walsh i Boyens razem z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. W obsadzie oprócz Dornana i Serkisa znaleźli się Ian McKellen, Kate Winslet, Leo Woodall, Lee Pace, Elijah Wood i Anya Taylor-Joy.

Film powstaje dla Warner Bros. Pictures i New Line Cinema. Wejdzie do kin 17 grudnia 2027 roku.