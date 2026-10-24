Wciąż porównuje się ze znanym ojcem? Z dumą nosi swoje nazwisko

Ray Nicholson przyszedł na świat 20 lutego 1992 roku jako owoc związku legendarnego Jacka Nicholsona z modelką Rebeccą Broussard. Na wielkim ekranie zadebiutował jeszcze jako dziecko w 2006 roku epizodyczną rolą w komedii "Grzanie ławy". Z biegiem lat zaczął jednak udowadniać, że chęć grania to nie tylko młodzieńczy kaprys, a prawdziwa pasja.

Dziś młodego Nicholsona można kojarzyć z cenionych i głośnych produkcji Hollywood - pojawił się m.in. w nagradzanych filmach "Obiecująca. Młoda. Kobieta" czy "Licorice Pizza". Zagrał w 10 odcinkach serialu "Panic", a u boku Diane Kruger wcielił się w jedną z głównych postaci w produkcji "Zbrodnia namiętności". Jak radzi sobie z piętnem znanego nazwiska?

"Porównywałem się do kariery nagrodzonej trzema Oscarami"

Podczas światowej premiery filmu "The Mosquito Bowl" na Festiwalu Filmowym AFI w Hollywood, 34-letni aktor udzielił szczerego wywiadu magazynowi "People". Opowiedział w nim o wewnętrznej walce, jaką musiał stoczyć na początku swojej aktorskiej drogi.

"To takie trudne. Myślę, że dla mnie najważniejsze jest po prostu zachowanie prostoty. Kiedy zaczynałem chodzić na zajęcia aktorskie i wykonywać najprostsze ćwiczenia Meisnera, porównywałem się do kariery, która trwała pięć dekad i została nagrodzona trzema Oscarami" - przyznał szczerze Ray.

Oprócz niezaprzeczalnego zacięcia aktorskiego, młody Nicholson otrzymał od losu coś jeszcze - geny, obok których po prostu nie da się przejść obojętnie. Uderzające podobieństwo fizyczne, a w szczególności znienacka pojawiający się na jego twarzy, łobuzerski uśmiech, budzą natychmiastowe skojarzenia z rolami Jacka w "Lśnieniu" czy "Batmanie".

Sprawę z humorem komentują koledzy z planu oraz sam zainteresowany:

"Cóż, nasze twarze rzeczywiście są podobne. W końcu jesteśmy spokrewnieni!" - żartował w rozmowie z Entertainment Tonight, odnosząc się do komplementów. "Kocham mojego tatę. Nigdy nie będę się wstydził"

Mimo nieuchronnych porównań do ikony kina, Ray konsekwentnie buduje własne portfolio i skupia się na pracy na planie. Do sukcesu dochodzi krok po kroku, podchodząc do swojej kariery z ogromną pokorą.

"Jestem dopiero na początku. Naprawdę, naprawdę na początku. Jestem niezmiernie dumny z tego, co udało mi się zrobić w 'The Mosquito Bowl'. Nie mogę się doczekać, aby kontynuować to dziedzictwo" - zaznaczył młody aktor, dodając na koniec słowa pełne miłości: "Słuchajcie, kocham mojego tatę. To mój ulubiony aktor. Nigdy nie będę się wstydził tego, że jestem jego synem."