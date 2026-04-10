Wciągająca historia z gwiazdorską obsadą. Wszyscy przełączą dzisiaj na Polsat

Justyna Miś

Pełna napięcia historia walki ojca o oczyszczenie córki z niesłusznych zarzutów. W tym emocjonującym dramacie w roli głównej występuje Matt Damon, towarzyszy mu Abigail Breslin. Film zostanie dzisiaj wyemitowany w telewizji.

Matt Damon w czarnym swetrze, krótkie jasne włosy i zarost, stoi na jasnym tle
Matt Damon

"Stillwater", czyli poruszający dramat z elementami thrillera w reżyserii Toma McCarthy'ego, twórcy nagrodzonego Oscarem "Spotlight". W głównych rolach występują Matt Damon oraz Abigail Breslin. To poruszająca historia o rodzinie, winie i odkupieniu.

Głównym bohaterem jest Bill Baker (Matt Damon) - bezrobotny Amerykanin, który regularnie podróżuje do Marsylii, by odwiedzać swoją córkę Allison (Abigail Breslin). Dziewczyna odsiaduje wyrok za morderstwo, którego - jak twierdzi - nie popełniła. Podczas jednej z wizyt przekazuje ojcu nowe informacje mogące oczyścić ją z zarzutów, jednak jej prawniczka nie chce wracać do sprawy.

Zdeterminowany Bill postanawia działać na własną rękę. Mimo bariery językowej, różnic kulturowych i skomplikowanego systemu prawnego we Francji zaczyna prowadzić prywatne śledztwo. Z czasem jego działania prowadzą do nieoczekiwanych konsekwencji, a on sam musi zmierzyć się nie tylko z prawdą o sprawie, ale i własną przeszłością.

"Stillwater" został doceniony za znakomite kreacje aktorskie oraz realistyczne, emocjonalne podejście do tematu. To film, który łączy napięcie thrillera z głębokim dramatem rodzinnym i skłania do refleksji nad granicami poświęcenia i odpowiedzialności.

"Stillwater" dzisiaj w telewizji. Kiedy emisja?

Film "Stillwater" z Mattem Damonem w roli głównej zostanie wyemitowany dzisiaj, 10 kwietnia, w Polsacie o godz. 23.05.

