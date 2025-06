Walczył o pokazy w kinie, ale sam do niego nie chodzi. Dlaczego?

Scorsese udzielił wywiadu krytykowi Petera Traversa dla bloga "The Travers Take".

"Zapytam mistrza, dlaczego nie ogląda już filmów w kinie, a on zmienił się we wściekłego byka, gdy mówił o widzach, którzy ciągle spoglądają na swoje telefony, wychodzą zamówić coś do jedzenia lub picia i zachowują się tak głośno, że zagłuszają aktorów" - napisał Travers.

"Powiedziałem mu: 'Marty, daj spokój. Gdy byliśmy dziećmi, też nie potrafiliśmy siedzieć cicho'" - kontynuował krytyk. "[Scorsese] spochmurniał. 'Tak, może, ale my przynajmniej gadaliśmy o filmie i rozkoszowaliśmy się jego szczegółami'".

Martin Scorsese nie idzie na emeryturę. Pracuje nad kilkoma filmami

82-letni laureat Oscara za "Infiltrację" rozwija obecnie kilka projektów. Wśród nich są film gangsterski rozgrywający się na Hawajach, w którym wystąpią Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio i Emil Blunt, oraz adaptacja powieści "Dom" Marilynne Robinson, do której napisał scenariusz razem z Toddem Fieldem i Kentem Jonesem.