Wakacyjny hit wpada na HBO Max. Gwiazdorska obsada i nostalgia

"Koniec ulicy Dębowej": jeden z wakacyjnych hitów dziś trafia na HBO Max

"Koniec ulicy Dębowej" opowiada o rodzinie mieszkającej na amerykańskich przedmieściach. W wyniku tajemniczego kosmicznego zjawiska ich dzielnica przenosi się do czasów prehistorycznych.

Wskutek tajemniczego wydarzenia ulica Dębowa zostaje oddzielona od przedmieść i przeniesiona w nieznane miejsce. Rodzina Plattów szybko odkrywa, że aby przetrwać w całkowicie obcym otoczeniu, musi przede wszystkim trzymać się razem.

W filmie "Koniec ulicy Dębowej" w rolach głównych występują Anne Hathaway i Ewan McGregor. W pozostałych rolach zobaczymy Maisy Stellę i Christiana Convery'ego.

Wśród producentów znalazł się J.J. Abrams, twórca serialu "Lost" oraz filmów "Super 8" i "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy".

"Koniec Ulicy Dębowej": nostalgia i amerykańskie lata 80.

"Świat przedstawiony w filmie Mitchella został wystylizowany na amerykańskie lata 80., ale reżyser nie popada przy tym w przesadę. Ulica Dębowa nie jest krzykliwa, kolorowa ani nienaturalnie sielankowa. Także bohaterowie wyglądają tak, jakby rzeczywiście zostali wyjęci z tamtej dekady.

Nostalgia jest znacznie bardziej subtelna - Mitchell nie próbuje odtworzyć wyobrażenia o latach 80., tylko buduje świat, który mógłby naprawdę istnieć" - pisała Justyna Miś w recenzji filmu.

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