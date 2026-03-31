Wajda: re-wizje. Przegląd filmów Andrzeja Wajdy w 100. rocznicę urodzin

WAJDA: re-wizje to przegląd dziesięciu filmów jednego z najwybitniejszych twórców światowego kina, organizowany przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych we współpracy z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, w setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy.

"To nie tylko hołd dla dorobku reżysera, lecz także ponowne spojrzenie na jego dzieła: odczytywane dziś na nowo, w innym kontekście historycznym i społecznym, wciąż poruszają, prowokują i inspirują" - piszą organizatorzy.

Przegląd rozpoczął się w marcu, w miesiącu urodzin Wajdy i potrwa do grudnia. W tym okresie wszystkie kina biorące udział w przeglądzie wyświetlać będą co miesiąc jeden tytuł. Przed każdym pokazem odbędzie się prelekcja.

Cykl otworzył "Popiół i diament" (1958) - film szczególny: najważniejszy i najbardziej osobisty w dorobku Wajdy, a zakończy "Wszystko na sprzedaż" (1968).

Harmonogram przeglądu "WAJDA: re-wizje"

Marzec: "Popiół i diament" (1958)

Kwiecień: "Wesele" (1972)

Maj: "Niewinni czarodzieje" (1960)

Czerwiec: "Człowiek z marmuru" (1977)

Lipiec: "Brzezina" (1970)

Sierpień: "Kronika wypadków miłosnych" (1985)

Wrzesień: "Krajobraz po bitwie" (1970)

Październik: "Bez znieczulenia" (1978)

Listopad: "Ziemia obiecana" (1974)

Grudzień: "Wszystko na sprzedaż" (1968)

Przegląd WAJDA: re-wizje kierowany jest zarówno do widzów, którzy dorastali z filmami Wajdy, jak i do młodszej publiczności, dla której będzie to pierwsze spotkanie z jego twórczością na dużym ekranie.

Wszystkie filmy zostaną wyświetlone z kopii odnowionych cyfrowo z angielskimi napisami oraz dostępną audiodeskrypcją. Wyboru filmów dokonał profesor Rafał Syska.