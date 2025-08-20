"Wajda na Nowo": gwiazdy na festiwalu w Suwałkach

Festiwal Filmowy "Wajda na Nowo"

Festiwal Filmowy "Wajda na Nowo" powstał w Suwałkach - rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, aby "przypominać jego dorobek, inspirować kolejne pokolenia i tworzyć przestrzeń dialogu między klasyką a współczesnością". To wydarzenie łączy kino, literaturę, teatr i muzykę.



W programie tegorocznej 5. edycji festiwalu znalazły się pokazy konkursowe, wydarzenia specjalne, spotkania z twórcami, koncerty, wernisaże oraz seanse plenerowe. W Suwałkach pojawią się takie gwiazdy, jak Agnieszka Holland, Daniel Olbrychski, Grażyna Błęcka-Kolska, Andrzej Pągowski, Artur Żmijewski czy Kamil Kula.

Reklama

Stałym elementem festiwalu jest konkurs filmów krótkometrażowych, który co roku przyciąga studentów polskich szkół filmowych. W tym roku w finale znalazły się takie filmy:

"Taty nie ma", reż. Jan Saczek, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach

"Ave Eva", reż. Agnieszka Nowosielska, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach

"Pan szewc", reż. Michał Łukowicz, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach

"Biegnij Monia biegnij", reż. Karolina Biesiacka, PWSFTviT w Łodzi

"Honney Bunny", reż. Gracjana Piechula, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach

"Na zawsze z Tobą", reż. Jakub Dolny, PWSFTviT w Łodzi

"Mamo", reż. Jan Ziewiecki, Warszawska Szkoła Filmowa

"Patrzę w niebo", reż. Alexander Strunin, Warszawska Szkoła Filmowa

"Initium", reż. Marek Moglski, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach

"Końce i początki", reż. Klaudia Fortuniak, PWSFTviT w Łodzi

O przyznaniu nagrody głównej zadecyduje jury w składzie: aktorka filmowa, znana z ról w filmach Jana Jakuba Kolskiego - Grażyna Błęcka-Kolska, wybitny grafik i plakacista Andrzej Pągowski, aktor teatralny, filmowy i reżyser Artur Żmijewski oraz aktor młodego pokolenia, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie Kamil Kula.

Zdjęcie Festiwal "Wajda na Nowo" odbywa się w Suwałkach / materiały prasowe

Nagroda dla Agnieszki Holland i wydarzenia specjalne

Festiwal otworzy wręczenie nagrody za całokształt Agnieszce Holland - jednej z najwybitniejszych polskich twórczyń filmowych, autorce takich filmów, jak "Europa, Europa", "Całkowite zaćmienie", "Pokot", "Obywatel Jones" czy "Franz Kafka", a także seriali, m.in. "The Wire" i "House of Cards". Laureatce wielu nagród filmowych, w tym na festiwalach w Wenecji, Berlinie, w Cannes, Złotego Globu oraz nominacji do Oscara za scenariusz filmu "Europa, Europa".

Wydarzenia specjalne podczas tej edycji festiwalu "Wajda na Nowo":

* koncert "Cohen - Po miłości kres" w wykonaniu Artura Żmijewskiego z zespołem

* wernisaż wystawy "HAS NA NOWO w plakatach Andrzeja Pągowskiego"

* spotkanie z Danielem Olbrychskim podczas pokazu jubileuszowego "Ziemi obiecanej"

* spektakl "Niespodziewany powrót" Serge’a Kribusa z udziałem Daniela Olbrychskiego i Kamila Kuli

* cykl plenerowych pokazów filmowych nad Czarną Hańczą - od "Kroniki wypadków miłosnych" po "Bez znieczulenia"

* każdy dzień będziemy rozpoczynać filmami z Wajda School

* nie zabraknie również wydarzeń literackich, w tym promocji książek "Notesy Wajdy" i "Holland. Biografia od nowa" Karoliny Pasternak.

Projekcje odbywają się w Suwalskim Ośrodku Kultury, Cinema Lumiere, na Bulwarach nad Czarną Hańczą i w Kawiarence Artystycznej.