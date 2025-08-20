"Wajda na Nowo": gwiazdy na festiwalu w Suwałkach
Piąta edycja Festiwalu Filmowego "Wajda na Nowo" odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia w Suwałkach, mieście narodzin wybitnego polskiego twórcy i laureata Oscara. W programie znalazły się pokazy filmowe, konkurs krótkich metraży, spotkania z mistrzami polskiego kina, koncerty, wernisaże oraz seanse plenerowe. Wśród gości takie osobowości świata filmu i sztuki, jak Agnieszka Holland, Daniel Olbrychski czy Andrzej Pągowski.
Festiwal Filmowy "Wajda na Nowo" powstał w Suwałkach - rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, aby "przypominać jego dorobek, inspirować kolejne pokolenia i tworzyć przestrzeń dialogu między klasyką a współczesnością". To wydarzenie łączy kino, literaturę, teatr i muzykę.
W programie tegorocznej 5. edycji festiwalu znalazły się pokazy konkursowe, wydarzenia specjalne, spotkania z twórcami, koncerty, wernisaże oraz seanse plenerowe. W Suwałkach pojawią się takie gwiazdy, jak Agnieszka Holland, Daniel Olbrychski, Grażyna Błęcka-Kolska, Andrzej Pągowski, Artur Żmijewski czy Kamil Kula.
Stałym elementem festiwalu jest konkurs filmów krótkometrażowych, który co roku przyciąga studentów polskich szkół filmowych. W tym roku w finale znalazły się takie filmy:
"Taty nie ma", reż. Jan Saczek, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach
"Ave Eva", reż. Agnieszka Nowosielska, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach
"Pan szewc", reż. Michał Łukowicz, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach
"Biegnij Monia biegnij", reż. Karolina Biesiacka, PWSFTviT w Łodzi
"Honney Bunny", reż. Gracjana Piechula, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach
"Na zawsze z Tobą", reż. Jakub Dolny, PWSFTviT w Łodzi
"Mamo", reż. Jan Ziewiecki, Warszawska Szkoła Filmowa
"Patrzę w niebo", reż. Alexander Strunin, Warszawska Szkoła Filmowa
"Initium", reż. Marek Moglski, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach
"Końce i początki", reż. Klaudia Fortuniak, PWSFTviT w Łodzi
O przyznaniu nagrody głównej zadecyduje jury w składzie: aktorka filmowa, znana z ról w filmach Jana Jakuba Kolskiego - Grażyna Błęcka-Kolska, wybitny grafik i plakacista Andrzej Pągowski, aktor teatralny, filmowy i reżyser Artur Żmijewski oraz aktor młodego pokolenia, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie Kamil Kula.
Festiwal otworzy wręczenie nagrody za całokształt Agnieszce Holland - jednej z najwybitniejszych polskich twórczyń filmowych, autorce takich filmów, jak "Europa, Europa", "Całkowite zaćmienie", "Pokot", "Obywatel Jones" czy "Franz Kafka", a także seriali, m.in. "The Wire" i "House of Cards". Laureatce wielu nagród filmowych, w tym na festiwalach w Wenecji, Berlinie, w Cannes, Złotego Globu oraz nominacji do Oscara za scenariusz filmu "Europa, Europa".
Wydarzenia specjalne podczas tej edycji festiwalu "Wajda na Nowo":
* koncert "Cohen - Po miłości kres" w wykonaniu Artura Żmijewskiego z zespołem
* wernisaż wystawy "HAS NA NOWO w plakatach Andrzeja Pągowskiego"
* spotkanie z Danielem Olbrychskim podczas pokazu jubileuszowego "Ziemi obiecanej"
* spektakl "Niespodziewany powrót" Serge’a Kribusa z udziałem Daniela Olbrychskiego i Kamila Kuli
* cykl plenerowych pokazów filmowych nad Czarną Hańczą - od "Kroniki wypadków miłosnych" po "Bez znieczulenia"
* każdy dzień będziemy rozpoczynać filmami z Wajda School
* nie zabraknie również wydarzeń literackich, w tym promocji książek "Notesy Wajdy" i "Holland. Biografia od nowa" Karoliny Pasternak.
Projekcje odbywają się w Suwalskim Ośrodku Kultury, Cinema Lumiere, na Bulwarach nad Czarną Hańczą i w Kawiarence Artystycznej.