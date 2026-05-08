Za produkcję odpowiadają Plan B i Rapt Film. Zdjęcia mają się rozpocząć w lutym 2027 roku. Już w następnym tygodniu twórcy będą poszukiwali finansowania w czasie targów przy Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

"Hold on to Your Angels". O czym opowie nowy film Benha Zeitlina?

"Hold on to Your Angels" opowie o katastrofalnej miłości między okrutnym przestępcą (Mescal) i pasterką zagubionych dusz z piekła rodem (Buckley), którzy organizują prywatny raj na skraju południowej Luizjany.

"To najbardziej nieprawdopodobna historia miłosna, jaką kiedykolwiek widziałem - wyjęty spod prawa romans o końcu Ameryki" - przyznał Zeitlin w komunikacie prasowym. "To list miłosny do życia na krawędzi - i apel o empatię na podzielonej planecie".

"Hold on to Your Angels" będzie pierwszym filmem Zeitlina od czasu "Wendy" z 2020 roku. Urodzony w 1982 roku reżyser zdobył rozgłos dzięki "Bestiom z południowych krain" z 2012 roku. Otrzymał za nią dwie nominacje do Oscara.

"Hold on to Your Angels". Paul Mescal i Jessie Buckley znowu razem

Mescal i Buckley wcielili się w 2025 roku w Williama Szekspira i jego żonę Agnes w "Hamnecie" Chloé Zhao. Film przyniósł aktorce wszystkie wyróżnienia amerykańskiego przemysłu filmowego, w tym Oscara.