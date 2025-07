"Ogniem i mieczem": kulisy powstawania polskiej superprodukcji

Film "Ogniem i mieczem" powstawał w wielu miejscach na mapie Polski. Reżyser Jerzy Hoffman ze starannością poszukiwał idealnych miejsc na kręcenie scen plenerowych. Produkcję realizowano m.in. w Lublinie, Sierpcu, Ojcowie, Warszawie, Krakowie, Zielonce czy Sułoszowej. Część zdjęć postała także w Biskupinie, wsi w województwie kujawsko-pomorskim, która okazałą się idealną przestrzenią dla filmowych scen poligonowych.

Gród w Biskupinie dziś uważany jest za pomnik historii Polski, a archeolodzy porównują go do prehistorycznych osad palowych czy też Pompejów. To jedno z niewielu miejsc na mapie naszego kraju, gdzie odnaleźć można pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, bramy czy budynków mieszkalnych. Skansen stał się planem filmowym również do innej produkcji Hoffmana; Biskupin jest obecny w produkcji "Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem" z 2003 roku.

"Ogniem i mieczem": o czym opowiada?

"Ogniem i mieczem" jest jednym z najpopularniejszych polskich filmów, które miały swoją premierę po 1989 roku. Produkcja oparta została na powieści Henryka Sienkiewicza przyciąga uwagę nie tylko swoją epicką opowieścią, ale także wybitnym aktorstwem. Na ekranie podziwiać możemy m.in. Izabellę Scorupco, Michała Żebrowskiego, Krzysztofa Kowalewskiego czy Aleksandra Domogarowa.

Dzieło Hoffmana wzięło udział w Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni w 1999 roku, gdzie wręczono mu dwie nagrody - za montaż i scenografię. Rok później "Ogniem i mieczem" otrzymało 9 nominacji do Orłów. Film zwyciężył w dwóch kategoriach - najlepsza drugoplanowa rola kobieca (Ewa Wiśniewska) i najlepszy producent (Jerzy Hoffman, Jerzy R. Michaluk).

Film "Ogniem i mieczem" przyciągnął do kin ponad 7 milionów widzów. Sukces frekwencyjny nie zapewnił jednak przychylności recenzentów, którzy byli bezlitośni. Według Zygmunta Kałużyńskiego "Ogniem i mieczem" stało się jednak wydarzeniem tak rozdętym, że nie przystoi go nawet krytykować.

"Ogniem i mieczem": gdzie można obejrzeć film?

Film "Ogniem i mieczem" można obecnie obejrzeć m.in. na CDA Premium, Polsat Box Go oraz Netfliksie.

