Historia przenosi widzów uniwersum serii gier komputerowych "Warcraft". Zagrożony gatunek orków, walcząc o przetrwanie i szukając nowego miejsca do życia, najeżdża krainę Azeroth, zamieszkaną przez ludzi. W wielkim starciu cywilizacji ważą się losy całej krainy. W Azeroth biała i czarna magia są siłą życiową tego niezwykłego świata i częścią naturalnego porządku, który kształtuje losy wszystkich żyjących na tej planecie.

"Warcraft: Początek": epicka adaptacja gry

Ludzkim królestwem rządzi para dobrych monarchów król Llane (Dominic Cooper) i Lady Taria (Ruth Negga). U boku króla od zawsze stoi potężny wojownik Anduin Lothar (Travis Fimmel), dowódca sił zbrojnych Arerothu. Bezpieczeństwa królestwa strzeże też rada magów, Kirin Tor, której przewodzi najpotężniejszy czarodziej - Medivh (Ben Foster). Ale młody mag, Khadgar (Ben Schnetzer) buntuje się przeciw starożytnej Kirin Tor, w poszukiwaniu wyższej prawdy. Azeroth staje na krawędzi wojny...

"Warcraft: Początek" to dzieło grona utalentowanych artystów m.in.: reżysera Duncana Jonesa ("Kod nieśmiertelności"), operatora Simona Duggana ("Wielki Gatsby") i kompozytora Ramina Djawadi ("Gra o tron"). Za niezapomniane efekty specjalne odpowiada zespół twórców, na czele którego stanęli zdobywcy Oscara: Gavin Bocquet ("Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów"), Bill Westenhofer ("Życie Pi") oraz Paul Hirsch ("Gwiezdne wojny").

"Warcraft: Początek" w telewizji. O której i gdzie emisja?

"Warcraft: Początek" będzie można obejrzeć w Czwórce (TV4) już dziś, 7 listopada o godzinie 22:05.

