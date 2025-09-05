"Morbius": ten film wywołał wiele dyskusji

Film "Morbius" został zrealizowany na postawie komiksów Marvela, opowiadających o przeciwniku Spider-Mana.

Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius (w tej roli Jared Leto) rozpoczyna ryzykowną grę. Coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba... Morbius niechcący zaraża się pewnym rodzajem wampiryzmu.

Po premierze w 2022 roku o filmie zrobiło się naprawdę głośno. Choć krytycy nie wystawili produkcji przychylnych recenzji i w wielu przypadkach odradzali seanse, losy przeciwnika uwielbianego Spider-Mana przyciągały do kin wielu widzów. Już dziś wieczorem Polacy będą mieli okazję, by w tej kwestii wyrobić sobie własne zdanie.

"Morbius" dziś w telewizji. Gdzie i kiedy emisja?

Film "Morbius" zostanie wyemitowany 5 września o godzinie 23:25 w Polsacie.

