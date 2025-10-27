W telewizji jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat. Kiedy emisja?

"Chłopi": O filmie

"Chłopi" w reżyserii Hugh i DK Welchmanów to nie tylko ekranizacja literackiego arcydzieła - to wizualna uczta, która łączy sztukę malarską z filmowym rozmachem. W gwiazdorskiej obsadzie, na tle zmieniających się pór roku i rytmu wiejskich prac, rozgrywa się poruszająca historia rodziny Borynów oraz pięknej, tajemniczej Jagny.



Film zachwyca nie tylko formą, ale i treścią. To opowieść o miłości, namiętności, zazdrości i społecznych mechanizmach, które w małej wspólnocie wyznaczają granice wolności. W świecie, gdzie tradycja i obyczaj są silniejsze niż jednostkowe pragnienia, każdy wybór niesie za sobą konsekwencje. Jagna, jako kobieta wykraczająca poza schematy, staje się symbolem walki o niezależność i ofiarą społecznego ostracyzmu.



"Chłopi" to także refleksja nad cyklem życia, naturą ludzkich relacji i siłą wspólnoty, która potrafi jednocześnie chronić i niszczyć. Film, choć osadzony w realiach XIX-wiecznej wsi, porusza tematy wciąż aktualne - od roli kobiet po mechanizmy wykluczenia.

W obsadzie znaleźli się m.in. Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Mirosław Baka, Sonia Mietielica, Ewa Kasprzyk, Sonia Bohosiewicz, Małgorzata Kożuchowska, Andrzej Konopka i Maciej Musiał. Za zdjęcia odpowiadają Kamil Polak, Radosław Ładczuk i Szymon Kuriata.

Film twórców "Twojego Vincenta" obejrzało w kinach ponad 1,65 mln widzów. Był polskim kandydatem do Oscara.

"Chłopi" już w sobotę 1 listopada o godzinie 21:25 w TVN!