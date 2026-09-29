Francuski reżyser Olivier Assayas pracuje już nad kolejnym dziełem. Twórca nagrodzonego Złotą Palmą "Personal Shopper" i miniserialu "Irma Vep" zebrał wybitną obsadę, w skład której wchodzą Kristen Stewart, Vicky Krieps, Riley Keough oraz Wagner Moura.

"Spiritual World": nowy projekt Oliviera Assayasa. Co wiemy?

"Spiritual World" to kolejna współpraca reżysera z Kristen Stewart, która wcześniej wystąpiła w "Sils Maria" (zdobyła nagrodę Cezara dla najlepszej aktorki drugoplanowej) oraz we wspomnianym "Personal Shopper".

W nadchodzącym filmie aktorka wcieli się w młodą kobietę, która została obdarzona zdolnością jasnowidzenia. Zdjęcia do filmu rozpoczną się w lutym we Francji i Niemczech.

Podczas pracy nad "Spiritual World" Assayas ponownie połączy siły z paryskim producentem Olivierem Delboscem. Pracowali już razem przy ostatnim filmem reżysera "Mag z Kremla", ambitnym thrillerze politycznym, w którym Jude Law wcielił się w rolę prezydenta Rosji.

Kristen Stewart: była idolką nastolatek. Niedawno zadebiutowała jako reżyserka

Urodzona w 1990 roku Stewart jest amerykańską aktorką. Sławę przyniosła jej seria "Zmierzch". Wcieliła się w niej w Bellę Swan, dziewczynę, o której względy starają się wampir Edward i wilkołak Jacob.

W 2010 roku została wyróżniona nagrodą BAFTA Rising Star. Z kolei występ w "Spencer", w której wcieliła się w księżną Dianę, przyniósł jej nominacje do Oscara i Złotego Globu. W 2025 roku Stewart zadebiutowała jako reżyserka ciepło przyjętym filmem "Chronologia wody". Nad produkcją pracowała aż osiem lat.

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