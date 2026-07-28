Regina Hall ("Jedna bitwa po drugiej") i Dwayne Johnson wystąpią wspólnie w filmie łączącym sceny live-action z animacją CGI. Produkcja "Lizard Music" jest realizowana przez Amazon MGM Studios i United Artists. W obsadzie znaleźli się również Theo Leber, Alicia Silverstone i Tim Heidecker.

"Lizard Music": o czym opowie nowy film Benny'ego Safdiego? Obsada się powiększa

Film skupi się na losach pozostawionego samemu sobie chłopcu (Leber), który przypadkowo natrafia na tajną, nocną audycję, prowadzoną przez jaszczurki. Grają one nieziemską muzykę, gdy otwierają się ukryte drzwi do niezwykłego świata.

Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi go do ekscentrycznego i kapryśnego staruszka o pseudonimie "The Chicken Man" (Johnson) oraz jego ukochanej towarzyszki, 111-letniej kury o imieniu Claudia - dwojga pokrewnych dusz, które odnalazły się w idealnym momencie.

Zjednoczeni wspólną wizją wyruszają na przygodę, która z czasem przeradza się w coś znacznie większego: podróż przez niewidzialne światy, nieoczekiwane harmonie i nierozerwalną więź między zagubionymi duszami, które odkrywają magię nie tylko w tym, co znajdują, ale także w sobie nawzajem.

Benny Safdie napisał scenariusz na podstawie powieści Daniela Pinkwatera pod tym samym tytułem.

"Uwielbiam Daniela Pinkwatera jako osobę i autora. Pomysł nakręcenia filmu, dzięki któremu pozna go więcej osób, jest jednocześnie ekscytujący i piękny. Możliwość przeżycia tej przygody z Dwayne'em i zobaczenia, jak zmienia się w Chicken Mana, przekracza moją wyobraźnię. Nie mogę się doczekać" - mówił reżyser.

Jak podają zagraniczne portale, Hall wcieli się w rolę przyjaciółkę i współpracowniczkę Człowieka-Kurczaka. Z kolei Johnson nie tylko zagra główną rolę, ale został także producentem filmu.

Zobacz też:

Od pierwszych pokazów wzbudza ogromne emocje. Ten film już bije rekordy