W ostatnim czasie zniknęła z mediów. Wiemy dlaczego i co teraz robi

Agata Buzek urodziła się 20 września 1976 roku w Pyskowicach. W młodości uczyła się baletu i występowała w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Ukończyła II Liceum w Gliwicach i Studium Aktorskie w Katowicach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Jej ojcem jest były premier prof. inż. Jerzy Buzek, a matką dr hab. inż. Ludgarda Buzek.

Chorowała od najmłodszych lat

Niewiele osób wie, że artystka w dzieciństwie zmagała się z nowotworem. W wieku 8 lat Agata usłyszała, że wykryto u niej ziarnicę złośliwą. Przez kolejne 4 lata walczyła o swoje zdrowie i pokonała chorobę. W wywiadzie dla "Urody Życia" aktora opowiedziała, jak tak ciężkie doświadczenie wpłynęło na jej postrzeganie świata.

"Młodzi ludzie czują się nieśmiertelni - czas się nie kończy, siły się nie kończą, noce się nie kończą, imprezy się nie kończą. Ja takiego momentu nie miałam nigdy. Zawsze wiedziałam, że jestem śmiertelna i że moje siły są policzone" - mówiła.

Z kolei w wywiadzie dla "Tygodnika Powszechnego" przyznała, że miała momenty załamania, jednak przezwyciężyć je pomagali jej rodzice, którzy ciągle pomagali jej wierzyć, że wszystko się niedługo ułoży. Zdradziła także, że nigdy nie miała żadnych zakazów czy kar, co dziś pomaga jej w życiu.

"W chorobie doświadczałam momentów załamania, a mimo tego widzę tam jasność. Mama i tata nie karmili mnie lękiem, karmili mnie nadzieją. Nigdy nie doświadczyłam nakazów, zakazów, kar. Pewnie dlatego jest mi dziś łatwiej przekabacać się na tę stronę ufną i marzeniową, niż tkwić w ciemnościach, które przecież też dobrze znam" - opowiedziała.

"Nie rozbieram tego na czynniki pierwsze, ale mam jeden bardzo konkretny wniosek, który dziś mogę wyciągnąć z tamtego czasu, a minęło przecież trzydzieści lat. Sprowadza się on do nieskończonej ilości nadziei, wiary i miłości ze strony rodziców" - wyznała Agata Buzek.

Najważniejsze role

A jak przyjęto w domu jej wybór zawodowej ścieżki? "Rodzice bardzo dobrze na ten mój wybór zareagowali. Nie próbowali go kwestionować, niczego mi nie narzucali, nie wyglądali na przerażonych tą decyzją. Oczywiście, kiedy wyjeżdżałam już na studia do innego miasta, do Warszawy, mieli pewne obawy, że będę tam zupełnie sama, że to jest trudny kierunek i że wybrałam ciężki zawód" - opowiadała w wywiadzie dla magazynu "Zwierciadło".

Debiut filmowy Agaty Buzek nastąpił w roku 1998 w filmie Roberta Glińskiego "Kochaj i rób co chcesz", w tym czasie zagrała też w Teatrze Telewizji w "Perle". Jej kolejne filmy to m.in. "Wiedźmin" (2001), "Zemsta" (2002), za którą otrzymała nominację do nagrody Orzeł i "Nightwatching" (2007). Zagrała również w serialu "Teraz albo nigdy!".

Największą popularność przyniósł jej "Rewers" (2009) Borysa Lankosza, w którym wcieliła się w Sabinę, "szarą myszkę", która właśnie przekroczyła trzydziestkę i marzy o poznaniu mężczyzny. Za swój występ otrzymała nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą na FPFF w Gdyni, a także Orła i Złotą Kaczkę.

W kolejnych latach wystąpiła m.in. w takich filmach, jak "Święta krowa" (2010), "Koliber" (2013), "Performer" (2015), "Niewinne" (2016) "Córka trenera" (2018), czy "High Life" (2018).

Kolejną Polską Nagrodę Filmową przyniósł jej występ w produkcji "Moje wspaniałe życie" (2021) Łukasza Grzegorzka. Zagrała w nim Joannę "Jo" Lisiecką, nauczycielkę, której wydaje się, że nikt nie dowie się o prowadzonym przez nią podwójnym życiu.

Ogółem Buzek ma swoim dorobku współpracę z tak uznanymi artystami, jak Peter Greenaway, Marleen Goris, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Steven Knight, Anne Fontaine, Claire Denis czy Peter Mullan.

Dlaczego zniknęła?

W ostatnich latach aktorka nie pojawiała się jednak zbyt często na ekranie. "Iluzja" (2022), "Conann" (2023), "Dovbush. Tajemnica czarnych gór" (2023) i tegoroczny "Dziki" to jej jedyne filmowe kreacje.

Wiele mówiło się o tym, że Buzek zrezygnowała z życia w świetle reflektorów i wyprowadziła się z Warszawy. Według doniesień prasy zrobiła to, aby zająć się 91-letnią obecnie mamą.

"Pani Ludgarda, mama Agaty zachorowała i Agata pojechała na Śląsk opiekować się nią. Teraz jest już lepiej, ale Agata pozostaje w gotowości. Praca jest jej wielką pasją, ale rodzice i ich zdrowie są najważniejsi" - twierdził informator serwisu Świat gwiazd

W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i opowiedziała, co działo się w ostatnim czasie w jej życiu.

"Sporo czasu spędzam w samotności. Uciekam od stresu, od blichtru. Jestem coraz bardziej wycofana. W gospodarstwie na Podlasiu ładuję swoje akumulatory. Lubię wychodzić na spacery z moimi pupilami. Na odludziu nie czuję się obserwowana ani oceniana" - powiedziała w rozmowie z "Życiem na gorąco".

W tym samym wywiadzie aktorka przyznała, że ma w sobie wiele miłości, "ale nie do mężczyzny". "W tej sferze nie zawsze wszystko układa się z czasem - moja miłość skierowana jest przede wszystkim do świata, ludzi i zwierząt" - dodała.

"Najbardziej relaksuje mnie robienie na drutach. Przez całą zimę robię czapki, szaliki i sprzedaję je na aukcjach dla czworonożnych przyjaciół. Lubię też malować szafki" - podsumowała.