Ten ostatni w udzielonym magazynowi "Empire" wywiadzie ujawnił, że w ramach przygotowań do filmu on i Dafoe uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ośrodek kształcenia funeralnego, żeby nauczyć się XIX-wiecznych technik przeprowadzania sekcji zwłok i balsamowania. "Wyglądało to tak, że Mark musiał chodzić na lekcje akcentu, Emma udała się na lekcje tańca, a my zostaliśmy przydzieleni do szkoły pogrzebowej. Czułem się trochę jak na kampusie uniwersyteckim" - zdradził Youssef. Aktor podkreślił, że jego ekranowy partner zaimponował mu swoimi niecodziennymi zdolnościami. "Willem był naprawdę skoncentrowany. Okazał się w tym znacznie lepszy ode mnie" - przyznał.

Willem Dafoe przychodził na plan nawet wtedy, gdy nie grał w żadnej scenie

Sam Dafoe zdradził niedawno, że praca nad nowym dziełem greckiego reżysera była dlań ciekawym i ubogacającym doświadczeniem. "Aktorzy mieli ze sobą relację zupełnie inną od tej, którą nawiązuje się zwykle na planach zdjęciowych. Wszyscy byliśmy wobec siebie niezwykle cierpliwi. Musieliśmy czuć się pewnie w każdej scenie, bo to, co robiliśmy, było bardzo ryzykowne. To nie jest zwyczajny film" - zaznaczył gwiazdor "Świętych z Bostonu" i "Wikinga".

Z kolei Lanthimos wyznał w rozmowie z dziennikiem "The New York Times", że ogromne zaangażowanie i sumienność Dafoe sprawiły, iż marzy o kontynuowaniu z nim współpracy. "Przychodził na plan nawet wtedy, gdy nie grał w żadnej scenie. Jako reżyser tego właśnie oczekujesz od aktora - że będzie się angażował w każdy możliwy sposób" - podkreślił trzykrotnie nominowany do Oscara filmowiec.

Wideo "Biedne istoty" [trailer]

Polska premiera produkcji "Biedne istoty" odbędzie się 8 grudnia.