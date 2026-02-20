Cindy Crawford: topmodelka i królowa wybiegów

W latach 90. XX wieku Cindy Crawford była niekwestionowaną królową wybiegów. W 1995 roku magazyn "Forbes" obliczył, że jest najbogatszą modelką na świecie. W 2016 roku, po swoich 50. urodzinach, gwiazda oświadczyła, że rezygnuje z modelingu. Czasem tylko pojawia się na okładach magazynów mody.

"Myślę, że w modelingu dokonałam wszystkiego, współpracowałam z najlepszymi fotografami na świecie. Czego więcej mogę dokonać? Nie mogę cały czas odkrywać siebie na nowo, nie muszę już niczego udowadniać" - wyznała.

Cindy Crawford w 2017 roku Stephane Cardinale - Corbis Getty Images

Jej pieprzyk stał się symbolem piękna na całym świecie

Urodziła się 20 lutego 1966 roku w DeKalb w stanie Illinois. W szkole była prymuską - ukończyła liceum jako najlepsza uczennica i otrzymała stypendium na studia z inżynierii chemicznej na Northwestern University. Rzuciła je jednak po pierwszym semestrze, by rzucić się w świat modelingu.

Na początku sugerowano jej usunięcie charakterystycznego pieprzyka na policzku, jednak odmówiła, a wkrótce stał się on znakiem rozpoznawczym modelki i symbolem piękna na całym świecie.

"Mama powiedziała mi: 'Wiesz, jak wygląda twój pieprzyk, ale nie wiesz, jak będzie wyglądać blizna po jego usunięciu'. To była najlepsza lekcja akceptacji siebie" - wyznała Cindy Crawford w książce autobiograficznej "Becoming".

Na początku lat 90. Cindy Crawford stała się twarzą takich gigantów jak Revlon, Pepsi czy Versace. Pojawiła się również w głośnym teledysku do piosenki George'a Michaela "Freedom", na planie którego towarzyszyły jej inne gwiazdy wybiegów: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz i Christy Turlington. Była też ozdobą klipów Jona Bon Joviego ("Please Come Home For Christmas", 1994), grupy Duran Duran ("Girl Panic!", 2011) oraz Taylor Swift ("Bad Blood", 2015).

Cindy Crawford na dużym i małym ekranie

Modelka próbowała zarobić aktorską karierę, ale jedyną poważną rolę zagrała w filmie "Czysta gra" (1995), w którym pojawiła się u boku Williama Baldwina. Można było zobaczyć ją również w takich produkcjach, jak "Klub 54" (1998) czy "The Simian Line" (2000).

Nieco lepiej wiodło się jej na małym ekranie. Prowadziła program MTV o modzie "House of Style" (1989-95). Pojawiła się w jednym odcinku produkcji ABC "Wieczór z Muppetami" (1995) i sitcomie "Trzecia planeta od słońca" (1998).

W 1998 roku modelka była narratorką dokumentu "Sex with Cindy Crawford", w którym twórcy próbowali przyjrzeć się życiu seksualnemu Amerykanów. Produkcja ABC okazała się jednak niewypałem.

W 1993 i 2002 roku Cindy Crawford znalazła się w gronie 50. najpiękniejszych osób świata wybieranych przez magazyn "People". W ciągu dwudziestu lat międzynarodowej kariery brała udział w pokazach takich domów mody jak: Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Calvin Klein, Gianni Versace, Michael Kors, Chanel, Thierry Mugler, Valentino i Christian Dior. Wzięła też udział w licznych kampaniach reklamowych.

Co robi teraz? Cindy Crawford od ponad 20 lat z sukcesem prowadzi swoją markę kosmetyczną Meaningful Beauty. Mieszka w Kalifornii, ale ma też dom w Malibu, tuż przy plaży.

Na łamach francuskiego "Vogue'a" zdradziła przepis na swój idealny dzień: "Pobudka z szumem fal w tle, filiżanka herbaty dzielona z moim mężem, rodzinne śniadanie z naleśnikami w roli głównej. Potem pływanie albo wspinaczka. A o zachodzie słońca barbecue z przyjaciółmi. I kilka stron dobrej książki przed snem".

Cindy Crawford: życie prywatne i córka Kaia Gerber, która robi zawrotną karierę

W latach 1991-1995 Cindy Crawford była żoną hollywoodzkiego aktora Richarda Gere'a. Od 1998 roku jest w szczęśliwym związku z biznesmenem Rande Gerberem. Ma z nim dwoje dzieci, Presleya i Kaię Gerber. Kaia poszła w ślady matki i obecnie jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek młodego pokolenia.

Kaia Gerber i Cindy Crawford w 2025 roku Gilbert Flores Getty Images

Oprócz modelingu 24-letnia Kaia Gerber próbuje swych sił w aktorstwie. Już jako 15-latka pojawiła się w filmie "Sister Cities". Można było ją też zobaczyć w produkcji Damiena Chazelle'a "Babylon". Wystąpiła również w kilku serialach, m.in. w 10. sezonie "American Horror Story" i "Palm Royal".

"Rozpiera mnie duma, ponieważ pod tym względem jest dużo bardziej pewna siebie niż ja, kiedy byłam w jej wieku. Jako nastolatka interesowałam się sztuką, chciałam grać w szkolnych przedstawieniach, ale nie wierzyłam, że będę w tym dobra. Kaia nigdy nie bała się występować" - mówi o swej córce dumna mama.