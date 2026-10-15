W latach 90. była idolką nastolatek. Za to, co zrobiła dziś, przejdzie do historii

Julia Stiles była w latach 90. idolką nastolatek

Julia Stiles w latach 90. była idolką nastolatek. W tym samym czasie, kiedy Julia Roberts grała w bijących rekordach oglądalności komediach romantycznych dla trochę starszych widzów, Stiles wcielała się w bohaterki, które musiały poradzić sobie z codziennymi wyzwaniami i miłością w czasach licealnych.

Stiles pierwszą rolę zagrała co prawda w thrillerze "Niedobra" (1998), ale przełomem w jej karierze była rola Kat Stratford w kultowym dziś filmie "Zakochana złośnica" z 1999 roku.

Na przestrzeni lat zagrała również w komedii romantycznej "Książę i ja", gdzie jej postać była studentką medycyny zakochaną w tytułowym księciu. Kolejne filmy to tytuły w stylu "od zwykłej dziewczyny do gwiazdy" jak "Wygrane marzenia", "Step up", "Pamiętnik księżniczki", "Uśmiech Mony Lizy" czy "Wyznania małoletniej gwiazdy".

Julia Stiles wykonała kultowy taniec z "W rytmie hip hopu". Internet oszalał

Jednym z filmów, który szczególnie pamiętają millenialsi jest film "W rytmie hip hopu" (2001), w którym gra nastoletnią Sarę. Dziewczyna stara się o przyjęcie do prestiżowej szkoły Julliard, jednak nagła śmierć matki uniemożliwia jej te plany. Sara przeprowadza się do ojca do Chicago. Tam musi się przyzwyczaić do nowej szkoły, nowych przyjaciół. Nowy chłopak Sary, Derek (Sean Patrick Thomas) wydaje się być idealny podobnie jak ona uwielbia tańczyć.

Ponad dwadzieścia lat po tym wykonała kultowy taniec znany z filmu, Julia Stiles powróciła do tanecznego numeru w amerykańskiej edycji "Tańca z gwiazdami". Jej występ oraz porównanie do oryginalnej choreografii można zobaczyć tutaj.

Jakby tego było mało, wszystkiemu przyglądał się jej dawny ekranowy partner. Internet już oszalał z powodu występu Stiles, a pod postami w mediach społecznościowych widzowie zamieszczają coraz więcej pozytywnych komentarzy.

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