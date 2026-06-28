John Cusack urodził się 28 czerwca 1966 roku w Evanston, jest synem reżysera filmów dokumentalnych oraz nauczycielki matematyki, która po godzinach była aktywistką polityczną. Karierę filmową rozpoczął w latach 80. XX wieku od występów w niskobudżetowych produkcjach dla nastolatków.

John Cusack kończy 60 lat. Był idolem nastolatek

Cusack zwrócił na siebie uwagę widowni przede wszystkim takimi filmami jak "Pewna sprawa", "Nic nie mów" i "Szesnaście świeczek". Następnie stworzył kreację idola nastolatek w dramatach, dreszczowcach i komediach: "Naciągacze", "Spisek ośmiu", "Szalone lato", "Tytuł taśmy" i "Szaleńczy pościg".

Naprawdę głośno zrobiło się jednak o nim za sprawą kreacji w produkcji "Nic nie mów" (1989). Scena, gdy trzyma nad głową boomboxa, z którego leci utwór Petera Gabriela "In Your Eyes", przeszła do historii kina i była wielokrotnie cytowana czy parodiowana.

Ważnym momentem filmografii Cusacka pozostaje współpraca z Woodym Allenem, który obsadził go w swych "Cieniach we mgle" (1991). Aktor zagrał także Davida Shayne'a w słynnych "Strzałach na Broadwayu" (1994).

Pierwsze nominacje do nagród

W 1998 roku aktor zagrał w wielkiej epopei z okresu II wojny - adaptacji głośnej powieści Jamesa Jonesa "Cienka czerwona linia" w reżyserii Terrence'a Malicka. Produkcja otrzymała Złotego Niedźwiedzia na Berlinale i zdobyła siedem nominacji do Oscara.

W filmie Mike'a Newella "Zmęczenie materiału" (1999) Cusack wystąpił u boku Cate Blanchett, Billy'ego Boba Thorntona i Angeliny Jolie. W tym samym roku aktor zagrał również w głośnym obrazie "Być jak John Malkovich". Rola lalkarza, który przenosi się do głowy tytułowego gwiazdora, przyniosła mu nominację do nagrody Independent Spirit Award dla Najlepszego Aktora.

W 2001 roku Cusack został nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor za rolę w ekranizacji powieści Nicka Hornby'ego "Przeboje i podboje", której był także współproducentem oraz współscenarzystą. Aktor wcielił się we właściciela sklepu muzycznego, który wspomina kolejne zawody miłosne.

W 2007 roku wystąpił w roli udręczonego pisarza thrillerze "1408" - ekranizacji opowiadania Stephena Kinga w reżyserii Mikaela Hafströma.

"Lubią go zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To właśnie ta umiejętność zjednywania sobie sympatii przełamuje cynizm jego bohatera. Zdolność Cusacka do podbijania ludzkich serc odgrywa zasadniczą rolę dla sukcesu całej narracji" - mówił o aktorze Hafström.

Koniec dobrej passy

W ostatnich latach kariera artysty mocno przygasła. Krytycy zgodnie przyznają, że jedynie garstka projektów dorównuje jakością jego wcześniejszym dziełom. Spośród nich warto wymienić "Mapy gwiazd" (2014) Davida Cronenberga. Cusack wcielił się tam w autora bestsellerowych poradników, który, choć zbił fortunę na doradzaniu innym, nie do końca radzi sobie z sytuacją we własnym domu. Z ciepłym przyjęciem spotkała się także filmowa biografia zespołu Beach Boys "Love & Mercy" z tego samego roku.

John Cusack otwarcie zabiera głos w sprawach politycznych i społecznych, co mogło przyczynić się do zmniejszenia ilości ciekawych ofert. Część osób z branży uważa, że bywa trudny we współpracy, gdyż nie potrafi gryźć się w język.

Jedni go uwielbiają, inni unikają. Kontrowersje wokół aktora

Aktor jest także współzałożycielem Freedom of the Press Foundation (Fundacji Wolności Prasy) i wspiera niezależnych dziennikarzy demaskujących korupcję. Jego poglądy sprawiły, że ma równie wielu sympatyków, co wrogów. On jednak zupełnie nie przejmuje się słowami krytyki.

W przeszłości aktor cieszył się dużym zainteresowaniem kobiet. Na przestrzeni lat spotykał się z wieloma gwiazdami, w tym m.in. z Meg Ryan, Britney Spears, Neve Campbell czy Jennifer Love Hewitt. Obecnie jednak kroczy przez życie sam, poświęcając każdą wolną chwilę na aktywizm.

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