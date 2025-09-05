Raquel Welch to aktorka, którą w latach 60. XX wieku magazyn "Men's Health" umieścił na drugim miejscu rankingu na najgorętszą kobietę wszech czasów, a "Playboy" uznał za jedną z trzech najseksowniejszych gwiazd XX wieku. Była znana z ról w takich filmach, jak "Roztańczone lato" (1965), "Dusza na sprzedaż" (1967) czy "Fantastyczna podróż" (1966). W 1974 roku zdobyła Złoty Glob dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "Trzej muszkieterowie". Gdyby żyła, 5 września 2025 roku obchodziłaby 85. urodziny.

"Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję. (...) Tylko wtedy, gdy pozbędziesz się przekonania, że musisz zadowolić innych ludzi w pierwszej kolejności, a zaczniesz podążać za swoją intuicją, możesz odnieść sukces" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Raquel Welch: począki kariery

Raquel Welch urodziła się 5 września 1940 roku w Chicago. Była córką imigranta z Boliwii. Już jako nastolatka wygrywała lokalne konkursy piękności. Dość szybko zaczęła pracować jako modelka i pogodynka. Choć kariery aktorskiej jej nie wróżono, zaczęła studia na wydziale aktorskim na Uniwersytecie stanowym w San Diego. Niedługo potem zdobyła koronę Miss San Diego.

Po raz pierwszy na dużym ekranie pojawiła się w filmie "Roztańczone lato" (1965), jednak gwiazdą stała się za sprawą o rok późniejszej "Fantastycznej podróży" - produkcja okazała się hitem i otrzymała dwa Oscary, a grająca w niej jedną z głównych ról Welch zachwyciła kinowy świat.

O aktorce zrobiło się jeszcze głośniej, gdy wystąpiła w przygodowym "Milionie lat przed naszą erą" (1966), remake'u produkcji Hala Roacha sprzed ćwierćwiecza. "Chociaż ma w filmie zaledwie 3 linijki tekstu, jej boska figura w futrzanym bikini uczyniła z niej gwiazdę i marzenie milionów młodych fanów kina" - pisano o jej kreacji i okrzyknięto symbolem seksu. Warto wiedzieć, że to właśnie plakat z Welch w scenie z tej produkcji bohater "Skazanych na Shawshank" miał na ścianie więziennej celi.

Następnie gwiazda wystąpiła w westernie "Bandolero!" (1968) u boku Jamesa Stewarta i Deana Martina, by w kolejnych dwóch filmach z tego samego roku znów partnerować największym gwiazdom kina - Edwardowi G. Robinsonowi i reżyserowi Vittorio De Sice w "Największym draniu z nich wszystkich" oraz Frankowi Sinatrze w "Kobiecie w cemencie". W 1969 roku wcieliła się w piękną Saritę w westernie "100 karabinów" Toma Griesa.

Zdjęcie Raquel Welch w filmie "100 karabinów" / Screen Archives / Getty Images

Najbardziej kontrowersyjna rola

Najbardziej dyskutowaną rolę w swojej karierze Welch stworzyła w adaptacji bestsellerowej powieści Gore'a Vidala "Myra Breckinridge" (1970), opowiadającej o tytułowym transseksualiście. Za sprawą tej kreacji aktorka chciała zmienić nieco swój ekranowy wizerunek i przestać być wyłącznie obiektem pożądania, jednak film okazał się klapą.

Najsłynniejszą kreacją aktorki z lat 70. jest rola Constance de Bonancieux w "Trzech muszkieterach" (1973). Welch została za nią nagrodzona jedynym w jej karierze Złotym Globem. Film, w którym w tytułowych bohaterów wcielili się Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlain i Frank Finlay, cieszył się tak dużą popularnością, że rok później Richard Lester zrealizował jego sequel zatytułowany "Czterej muszkieterowie".

W latach 80. i 90. aktorka zdecydowanie rzadziej pojawiała się na ekranie. Zagrała dosłownie kilka ról - w dodatku w zdecydowanej większości w filmach telewizyjnych. Starała się wówczas usilnie zaistnieć na rynku muzycznym, jednak nagrana przez nią płyta nie odniosła sukcesu. Za to bestsellerem okazały się kasety wideo, na których Welch prezentowała zestawy ćwiczeń pomagających zachować idealną sylwetkę.

Po roku 2000 gwiazda dała się namówić na kilka gościnnych występów, między innymi w komedii "Legalna blondynka" (2001). Zagrała też m.in. w w biograficznym filmie telewizyjnym "Versace. Geniusz, sława i morderstwo" (2013), kinowym obrazie "Latynoski ogier" (2017) oraz serialu "Date My Dad" (2017).

Zdjęcie Raquel Welch w 1968 roku / Hulton-Deutsch Collection/CORBIS / Getty Images

Raquel Welch: życie prywatne gwiazdy

Raquel Welch chroniła swoją prywatność. Wiadomo, że miała czterech mężów - ze wszystkimi się rozwiodła.

Jej pierwszy mężem był kolega ze szkoły, James Welch. Zaczęli spotykać się jeszcze w liceum. On grał w szkolnej drużynie futbolowej, a ona była cheerleaderką. Pobrali się po zakończeniu szkoły średniej, niedługo potem aktorka urodziła dwoje dzieci. Ponoć ukochanemu nie podobały się ambicje zawodowe Welch i małżeństwo nie przetrwało.

Drugim mężem aktorki był producent filmowy Patrick Curtisem, którego poślubiła w 1967 roku. Ten związek przetrwał 5 lat. Trzecim mężem gwiazdy był producent i scenarzysta André Weinfeld, którego poznała we Francji. Para wzięła ślub w 1980 roku i rozstała się 10 lat później. Czwartym i ostatnim mężem Raquel Welch był amerykański restaurator Richard Palmer. Ślub wzięli w 1999 roku po trzech latach związku, jednak rozwiedli się w 2008 roku.

Gwiazda kina i modelka zmarła 15 lutego w wieku 82 lat. Rodzina wystosowała wówczas krótki komunikat, że śmierć nastąpiła "po krótkiej chorobie". Z dokumentów, które jednak potem wyszły na jaw wynikało, że jedną z podstawowych przyczyn jej śmierci była choroba Alzheimera.