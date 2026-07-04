Udział DiCaprio był kluczowy w powstaniu filmu, którego budżet wynosi 170 milionów dolarów. Aktor wahał się, którą rolę przyjąć. Zaproponowano mu dwie: Chrisa Shiherlisa i Neila McCauleya, w których w pierwszej części wcielili się Val Kilmer i Robert De Niro. Zdjęcia zaplanowano na okres od sześciu do siedmiu miesięcy. Gdyby DiCaprio przyjął rolę Shiherlisa, byłoby to dla niego o wiele większe zobowiązanie czasowe.

Ostatecznie laureat Oscar za "Zjawę" przejmie postać po Kilmerze. Oznacza to, że wcieli się w postać pierwszoplanową. Z gwiazdą w roli głównej film nie powinien mieć problemów z finansowaniem.

Kto wcieli się w pozostałe postaci w "Gorączce 2"

Adam Driver wcieli się w Otisa Wardella, szefa brutalnej szajki włamywaczy. Postać nie występowała w pierwszej części. Wcześniej informowano, że Christian Bale przejmie od Ala Pacino rolę detektywa Vincenta Hanny. Z kolei Jason Clarke jest przymierzany do postaci pasera Nete'a, w którego wcześniej wcielił się Jon Voight. Z postacią McCauleya wiąże się Stephena Grahama. Trwa casting na następczynię Ashley Judd jako Stephnanie, żonę Shiherlisa.

"The Wrap" podało także, że zdjęcia do filmu będą miały miejsce w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapurze. Ekipa będzie pracowała w stolicy Kalifornii przez 77 dni.

O czym opowiadała pierwsza "Gorączka"?

"Gorączka" weszła do kin w grudniu 1995 roku. Fabuła skupiała się na pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem (Robert De Niro) i rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną (Al Pacino). Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

"Gorączka" jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie swojego "Mrocznego Rycerza".

"Gorączka 2" powstanie dla wytwórni United Artists, która należy do Amazon MGM Studios. Budżet wyniesie 170 milionów dolarów. Film wyprodukują Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit. Producentami wykonawczymi zostali Shane Salerno i Eric Roth.

83-letni Mann napisał scenariusz na podstawie powieści z 2022 roku, którą współtworzył z Meg Gardiner. Zdjęcia mają ruszyć latem 2026 roku. Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery.