W kinach przepadł. Dziś to film kultowy

W 1536 roku Connor MacLeod (Christopher Lambert) zostaje ciężko ranny podczas walki ze zwaśnionym klanem. Chociaż powinien zginąć, szybko wraca do zdrowia. Zostaje oskarżony o czary i wygnany. Wtedy natrafia na niego podróżujący szermierz Juan Sánchez-Villalobos Ramírez (Sean Connery). Zdradza Connorowi, że razem należą do Nieśmiertelnych, których zabić może tylko ścięcie głowy. Ich celem jest Gra - wzajemna walka aż na placu boju nie pozostanie tylko jeden. Ich tropem podąża inny Nieśmiertelny, brutalny i bezwzględny Krugan (Clancy Brown). W 1985 roku Connor mieszka w Nowym Jorku. Na świecie pozostało tylko kilku Nieśmiertelnych. MacLeod przygotowuje się do ostatecznego starcia.

"Nieśmiertelny". Pierwsza wersja była o wiele mroczniejsza

Na pomysł "Nieśmiertelnego" wpadł początkujący scenarzysta Gregory Wilden. Czerpiąc inspirację z "Pojedynku" Ridleya Scotta z 1977 roku oraz niedawnej wyprawy do Szkocji, rozpisał historię jako projekt na zajęcia na Uniwersytecie Kalifornii. Tekst był tak dobry, że wykładowca polecił swemu studentowi znalezienie agenta. Pierwszy draft "Nieśmiertelnego", wtedy noszący tytuł "Shadow Clan", został sprzedany za 200 tysięcy dolarów.

Wersja Wildena była o wiele poważniejsza i mroczniejsza od filmu, który powstał na jej podstawie. Inne były nie tylko szczegóły fabuły, ale także charaktery postaci. Po stuleciach tragedii i straty najbliższych Connor i Krugan byli dwiema umęczonymi duszami, które żyły tylko dla zakończenia Gry. Nieśmiertelni mogliby także mieć dzieci. W scenie ze scenariusza Wildena Connor idzie na pogrzeb jednej ze swoich żon, która zmarła w wieku 70 lat. Spotyka tam swoich synów, którzy zbliżają się do 50. W scenariuszu pada informacja, że bohater miał w czasie swego życia 37 dzieci.

Pomysł trafił w ręce Russella Mulcahy'ego, niespełna 32-letniego australijskiego reżysera, który miał na koncie jeden film i niezliczoną ilość teledysków. "Kocham ten gatunek, kocham akcję, kocham dziwne skomplikowanie tych przecinających się linii czasowych. Jednak najbardziej chwyciło mnie poczucie tragedii w tym epickim romansie" - wspominał w rozmowie z serwisem "Money Into Light" w 2016 roku.

"Nieśmiertelny". Christopher Lambert zawdzięcza rolę przypadkowi

Do roli Connora Mulcahy rozważał zatrudnienie Michaela Douglasa, Kevina Costnera, Mela Gibsona, Stinga lub Mickeya Rourke'a. Ostatecznie zdecydowano się na Kurta Russella. Ten zrezygnował jednak z powodu sugestii swojej żony Goldie Hawn. Pewnego dnia Mulcahy przeglądał magazyn filmowy i natrafił a zdjęcie Christophera Lamberta z filmu "Greystoke: Legenda Tarzana, władcy małp". Spytał swoich współpracowników, czy rozpoznają tego aktora. Tamci zaprzeczyli. Reżyser w końcu skontaktował się z przedstawicielami Lamberta. "Nie mówił po angielsku, ale wyglądał idealnie. I szybko nauczył się języka" - wspominał Mulcahy w rozmowie z "Daily Telegraph".

W czasie miesięcy przygotowań Lambert spędzał cztery godziny z nauczycielem szkockiego dialektu, a później kolejne cztery godziny na ćwiczeniu walki mieczem z Bobem Andersonem, dawnym mistrzem olimpijskim i dublerem Davida Prowse'a w roli Dartha Vadera. Jak przyznał aktor w rozmowie z portalem "HeyUGuys" przy okazji 30-lecia filmu, w jego bohaterze ciekawiło go jego nastawienie do świata i życia. "Nosi na swoich ramionach 500 lat przemocy, bólu, miłości i cierpienia, a mimo to wciąż pozostaje optymistą. To zaskoczyło mnie w nim najbardziej. Trudno przeżyć jedno życie, ale bez końca oglądać, jak najbliżsi wokół ciebie umierają? Jak poradzić sobie z takim bólem?" - zastanawiał się. W 2016 roku w rozmowie z "Guardianem" aktor przyznał, że wrócił do rozmyślań o swej postaci, gdy jego brat zmarł z powodu nowotworu. "Miałem wtedy takie samo poczucie jak przy 'Nieśmiertelnym'. Nie możesz przywołać przeszłości. Życie toczy się dalej".

"Nieśmiertelny". Sean Connery nagrał swój monolog... w łazience

Do roli Ramíreza twórcy przymierzali Gene'a Hackmana, Michaela Caine'a i Petera O'Toole'a. Ostatecznie zdecydowana się na Seana Connery'ego. Szkocki aktor nakręcił wszystkie swoje sceny w czasie tygodnia. Później był zobowiązany do pracy nad innymi filmami. Początkowy monolog został dograny przez telefon w łazience, gdy aktor przebywał w Hiszpanii w celu nauki akcentu do roli nieśmiertelnego szermierza. Producenci zaakceptowali nagranie, ponieważ nie mogli ocenić jego jakości. Słychać w nim jednak pogłos wynikający z amatorskich warunków pracy.

"Nieśmiertelny". Twórcy musieli oszczędzać

Jak wspominał Clancy Brown, który wcielił się w Krugana, plan zdjęciowy "Nieśmiertelnego" "był bardzo dziwny". "Staraliśmy się nakręcić dobry film, a producenci chcieli oszczędzić pieniądze w każdy możliwy sposób. Musieliśmy więc kombinować w wielu sprawach, żeby było taniej" - mówił w czasie Q&A w 2014 roku.

Kreatywnością popisano się między innymi przy efektach specjalnych. Charakterystycznym elementem walk Nieśmiertelnych są iskry towarzyszące każdemu uderzeniu mieczy o siebie. Jak przyznał Lambert, do broni podłączano wtedy akumulatory samochodowe. "Zrobili to tylko w kilku ujęciach. Czasem musieli zorganizować dłuższe przewody do baterii, żebyśmy mogli wykonać bardziej zamaszyste ruchy" - wspominał w rozmowie z "HeyUGuys".

"Nieśmiertelny". Nieudane sequele

"Nieśmiertelny" wszedł do amerykańskich kin 7 marca 1986 roku. Początkowo wydawało się, że film okaże się niewypałem. Przy budżecie wynoszącym 19 milionów dolarów zarobił zaledwie 12,8 miliona. Jednak wkrótce okazał się bardzo popularny na rynku wideo i dorobił się statusu kultowego. Tym samym zainicjowano serię. "Nieśmiertelny 2" ukazał się w 1991 roku. Mulcahy stanął za kamerą, a Lambert i Connery powtórzyli swe role. Producenci odebrali reżyserowi film w czasie montażu, zmieniając także elementy mitologii przedstawionego świata. Fani i krytycy byli zrozpaczeni, a Mulcahy próbował usunąć swe nazwisko z czołówki. "Nieśmiertelny 2" uchodzi dziś za jeden z najgorszych filmów w historii.

Seria liczy jeszcze trzy filmy fabularne oraz trzy seriale telewizyjne. Żaden nie dorównał jednak pierwowzorowi. Być może uda się to rebootowi, nad którym pracuje Chad Stahelski. W Connora wcieli się Henry Cavill, w Ramireza Russell Crowa, a Krugana wykreuje Dave Bautista.