W kinach porwał tłumy. Teraz króluje na streamingu. Gdzie oglądać?

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski. Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka.

"100 dni do matury" już na VOD. Zdeklasował kinowy hit!

W piątek, 23 maja 2025 roku, film zadebiutował na Prime Video, gdzie okazał się zdecydowanym faworytem użytkowników. W ekspresowym tempie wskoczył an pierwsze miejsce polskich produkcji i zdeklasował dotychczasowego lidera - "Fachowca". Na drugim miejscu znalazł się nowy sezon "Farmy Clarsksona", a na czwartym inna polska produkcja - "Piep*zyć Mickiewicza 2".

"!00 dni do matury" do film stworzony przez grupy polskich influencerów - Ekipę i Genzie. W obsadzie znaleźli się aktorzy-amatorzy, którzy na co dzień cieszą się dużą popularnością w internecie m.in. Bartosz Laskowski (Świeży), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi) i Patryk Lubaś (Qry). Na ekranie swoim talentem wspierali młodych aktorów Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki i Jacek Koman. Za reżyserię odpowiada Mikołaj Piszczan.

W kinie film zgromadził ponad milionową widownię. Już w dzień premiery na seans wybrało się ok. 324 tys. widzów - co tylko wskazuje na to, że koniecznie trzeba nadrobić ten film na VOD!

"100 dni do matury" - gdzie oglądać?

"100 dni do matury" można obejrzeć w ramach abonamentu na Prime Video.

