W drodze na szczyt oglądaj się za siebie! Margaret, Gierszał i Wieczorek w zwiastunie "Zadry"

Wiadomości

Już 10 marca do kin w całej Polsce wejdzie długo wyczekiwany film "Zadra". To opowieść o utalentowanej dziewczynie, która realizując swoje marzenia, osiąga sukces w męskim świecie hip -hopu. W drodze na szczyt jednak traci z oczu to co najważniejsze – siebie i swoich najbliższych. Będzie musiała na nowo zbudować swój świat, który stworzy już na własnych zasadach.

Zdjęcie "Zadra" / Dawid Olczak / materiały prasowe