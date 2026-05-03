W cieniu młodszej siostry? Od najmłodszych lat na ekranie

Justyna Miś

Siostry Fanning od dziecka podbijają Hollywood, choć ich kariery rozwijają się w różnych kierunkach. Dakota zdobyła uznanie już w bardzo młodym wieku, natomiast Elle dopiero w ostatnich latach cieszy się największą popularnością. Łączy je silna więź, wsparcie i nie ma między nimi rywalizacji, co w branży filmowej należy do rzadkości.

Elle i Dakota Fanning w czarnych, eleganckich sukniach na tle jasnej ściany.
Elle i Dakota FanningEvan AgostiniEast News

Siostry Fanning od najmłodszych lat podbijają Hollywood. Dakota (ur. 1994) i Elle (ur. 1998) należą dziś do najbardziej rozpoznawalnych "rodzinnych duetów" w branży filmowej. W czasach tzw. "nepo babies" może tym bardziej zaskakiwać fakt, że ich rodzice nie są związani z przemysłem rozrywkowym. W wywiadach aktorki wielokrotnie podkreślały, że wychowały się w tradycyjnej rodzinie z południa Stanów Zjednoczonych.

Obie konsekwentnie pozostają obecne na ekranie, choć ich kariery rozwijają się nieco innymi torami. Szczególnie Elle przeżywa obecnie bardzo intensywny etap zawodowy. Z tego powodu przez pewien czas pojawiały się opinie, że Dakota funkcjonuje w cieniu młodszej siostry. Taki obraz jest jednak uproszczeniem - w rzeczywistości trudno mówić tu o rywalizacji. Siostry Fanning od lat otwarcie podkreślają wzajemne wsparcie i bliską relację, która wyraźnie wykracza poza zawodowe porównania.

Dakota Fanning: na ekranie od najmłodszych lat

Dakota Fanning zaczęła rozwijać filmową karierę w 2000 roku, mając zaledwie 6 lat. Rok później widzowie mogli zobaczyć ją w produkcji "Sam" Jessiego Nelsona, dzięki któremu zdobyła statuetkę Critics' Choice dla najlepszej młodej aktorki. Występowała u boku takich gwiazd jak Denzel Washington, Tom Cruise i Brittany Murphy.

Choć jej kreacje dość szybko zaczęły być doceniane, gwiazda doświadczyła wielu nieprzyjemnych sytuacji, szczególnie podczas rozmów z dziennikarzami.

"Pamiętam, jak podczas wywiadów w młodym wieku dziennikarze pytali mnie: 'Jak unikasz bycia dziewczyną z tabloidów?' Ludzie zadawali bardzo dziwne, niestosowne pytania. Miałam wywiad jako dziecko, a ktoś do mnie mówił: 'Jakim cudem ty masz przyjaciół?'" - wyznała w rozmowie z The Cult.

Od 2002 roku Dakota Fanning regularnie występuje w kinie i telewizji. W "Dziewczynach z wyższych sfer" (2003) zagrała wybitnie inteligentną dziesięciolatkę, która zaprzyjaźnia się ze swoją niedojrzałą opiekunką (Brittany Murphy). Z kolei w "Człowieku w ogniu" (2004) wcieliła się w córkę biznesmena, którą z rąk porywaczy stara się uratować nieustraszony ochroniarz (Denzel Washington).

W "Wojnie światów" (2005) ponownie współpracowała ze Stevenem Spielbergiem. Wcieliła się w córkę postaci Toma Cruise'a, który starał się uratować swoją rodzinę w czasie inwazji obcych na Ziemię.

Z kolei w thrillerze science fiction "Push" (2009) Paula McGuigana Fanning, wówczas już nastolatka, wcieliła się w dziewczynę potrafiącą przewidywać przyszłość, która staje na drodze obdarzonego telekinetycznymi zdolnościami głównego bohatera (Chris Evans).

Następnie Fanning związała się z serią "Zmierzch". Wystąpiła w trzech częściach cyklu. Zagrała Jane, członkinię wampirzego klanu Volturi, która potrafiła tworzyć iluzję bólu. Razem z poznaną na planie sagi Kristen Stewart, wystąpiła w 2010 roku w biograficznym "The Runaways. Prawdziwa historia", w którym wcieliła się w główną wokalistkę popularnego zespołu. Od 2009 roku zaczęła także pracę modelki.

Dakota Fanning praktycznie co roku pojawia się w jakimś filmie, jednak jak na razie nie udało się jej powtórzyć sukcesów z początków swojej kariery. W 2019 roku pojawiła się w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood". Aktorka wcieliła się w nim w Lynette Fromme, członkinię bandy Mansona. Rok później pojawiła się w drugim sezonie popularnego serialu "Alienista".

W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać w takich produkcjach jak: serial Netfliksa "Ripley" czy film "The Watchers". Zagrała także w "Parze idealnej" czy "To jej wina".

Elle Fanning: ma zaledwie 28 lat i nominację do Oscara na koncie

Elle Fanning aktorską karierę rozpoczęła (mając wówczas zaledwie 2 lata i 8 miesięcy), grając młodszą "wersję" bohaterki, w którą wcielała się jej starsza o cztery lata siostra Dakota we wspomnianym "Samie".

W młodszą wersję postaci granej przez Dakotę Elle wcieliła się także w serialu "Wybrańcy obcych" (2002). W efekcie pierwszą samodzielną, w pełni niezależną od siostry rolę zagrała "dopiero" w wieku czterech lat w komedii "Małolaty u taty" (2003).

Szybko zaczęła budować własną karierę, występując w takich filmach jak "Babel" (2006), a później zdobyła uznanie za rolę w "Somewhere. Między miejscami" (2010) Sofii Coppoli czy w "Czarownicy" (2014) u boku Angeliny Jolie.

Szerokim echem odbiła się jej kreacja w filmie "Neon Demon" (2016). W 2020 roku zagrała główną rolę Katarzyny Wielkiej w komediowym serialu "Wielka", za którą zdobyła nominację do Złotego Globu.

Elle w 2026 roku była nominowana do Oscara za rolę w filmie "Wartość sentymentalna". W ostatnim czasie możemy ją oglądać w roli głównej w nowym serialu Apple TV - "Margo jest spłukana" (który współprodukowała Dakota).

Siostry Fanning. Tu nie ma miejsca na rywalizację

Siostry Fanning łączy wyjątkowo silna więź. W ich relacji nie ma miejsca na rywalizację. Dakota Fanning wielokrotnie podkreślała, że gdyby straciła wszystkich znajomych, ale nadal miała Elle Fanning, to w zupełności by jej to wystarczyło.

Siostry wielokrotnie o sobie wspominają w przestrzeni publicznej, a czasem nawet udzielają razem wywiadów.

Z okazji urodzin Elle w 2024 roku Dakota opublikowała na Instagramie poruszający wpis: "Najlepszą rzeczą, jaka mi się kiedykolwiek przytrafiła, jest to, że Elle została moją siostrą. Z każdym rokiem moja wdzięczność wobec niej rośnie, nawet gdy wydaje się, że to niemożliwe. Jest magiczna i mam ogromne szczęście, że jest moja" - czytamy.

Kilka miesięcy później, przy okazji urodzin Dakoty w lutym 2025 roku, Elle odwzajemniła ten gest, nazywając ją "ulubioną osobą na świecie".

Już wcześniej, w 2019 roku, w rozmowie z magazynem Shape, Dakota mówiła: "Moja siostra Elle i ja jesteśmy sobie bardzo bliskie. Zawsze byłyśmy. Jesteśmy bardzo różne, ale łączy nas wyjątkowa więź. Nie rozmawiamy codziennie - i nie musimy".

Dodała też coś, co dobrze podsumowuje ich relację: "Nikomu nie życzę sukcesu w tym biznesie bardziej niż mojej siostrze. I wiem, że ona czuje dokładnie to samo wobec mnie".

Najważniejszym wspólnym projektem jest ich firma produkcyjna Lewellen Pictures, którą założyły razem. Obecnie pracują nad adaptacją powieści "The Nightingale", w której mają wspólnie wystąpić. To będzie ich pierwszy pełnoprawny projekt, w którym zagrają bohaterki-siostry.

