O śmierci Millera poinformował jego syn w mediach społecznościowych. "Mój ojciec odszedł po swą ostatnią nagrodę" - czytamy w poście zamieszczonym w serwisie Instagram. "Niemal zawsze był najmądrzejszym i najzabawniejszym gościem w pokoju. Zainspirował mnie i wielu innych do miłości do fotografii, muzyki i opowiadania historii. Pozostawił po sobie żonę, dwóch synów i wnuka. Miał za sobą niezłe życie i będziemy za nim bardzo tęsknić".

Nie podano przyczyny śmierci scenarzysty. Zapowiedziano także, że jego upamiętnienie odbędzie się w listopadzie. Oczywiście w piątek trzynastego.

Victor Miller stworzył ikonicznego złoczyńcę kina grozy

Miller urodził się 14 maja 1940 roku w Nowym Orleanie. W 1962 roku rozpoczął karierę scenariopisarską. Początkowo pracował przy reklamach. Pod koniec lat 70. na ekrany kin weszły dwa filmy, które zrealizował z reżyserem Seanem S. Cunninghamem: "Manny's Orphans" i "Here Come the Tigers". Największą rozpoznawalność przyniosła im ich trzecia współpraca.

"Piątek trzynastego" z 1980 roku był kolejnym przedstawicielem slasherów, popularnego wówczas nurtu kina grozy. Fabuła skupiała się na opiekunach obozu Crystal Lake, którzy zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Miller pracował tylko przy pierwszej części serii. To on przedstawił jej ikoniczne postaci - oszalałą z rozpaczy Pamelę Voorhees oraz jej syna Jasona, który wkrótce stał się jednym z najbardziej znanych antagonistów horrorów.

Co ciekawe, Miller wielokrotnie zaznaczał, że nie widział pozostałych "Piątków trzynastego" (seria doczekała się dziewięciu sequeli, spin-offa i remake'a). Nie podobało mu się, że od drugiej części to Jason był odpowiedzialny za kolejne zbrodnie. W ostatnim czasie pełnił funkcję producenta wykonawczego przy nadchodzącym serialu "Crystal Lake", który będzie prequelem pierwszego "Piątku trzynastego". Jego premiera jest zapowiedziana na 15 października 2026 roku.

Miller pisał także scenariusze popularnych oper mydlanych. Pracował przy "Szpitalu miejskim", "Innym świecie", "Tylko jednym życiu" i "Wszystkich moich dzieciach". Za swoją pracę otrzymał trzy statuetki Daytime Emmy i cztery wyróżnienia Gildii Scenarzystów.