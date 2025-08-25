Verónica Echegui nie żyje. Hiszpańska gwiazda miała 42 lata

Verónica Echegui dała się poznać publiczności w filmie "Nazywam się Juani" (2006) Bigasa Luny, w którym zagrała tytułową rolę. W kolejnych latach mogliśmy zobaczyć ją w takich produkcjach, jak "Zimne światło dnia", "Wielka hiszpańska rodzina", "Pakt z mordercą" czy "Pacjenci doktora Garcii".

Aktorstwo było tylko jedną z jej licznych pasji. W 2022 roku zdobyła statuetkę Goya za Najlepszy fabularny film krótkometrażowy "Tótem loba" (2020). Echegui zajęła się jego reżyserią i napisała scenariusz.

Prywatnie od 2010 roku była związana z aktorem Álexem Garcíą.

Reklama

Verónica Echegui nie bała się śmierci

Na początku 2025 roku odbyła się premiera serialu "Miłość na zabój", w którym gwiazda zagrała jedną z głównych ról. Przy okazji wywiadów promujących produkcję aktorka zastanawiała się nad sensem istnienia, przyznając, że nie obawia się śmierci:

"Czym ono jest? Wszystko dzieje się tak szybko, że wraz z upływem lat widzisz, że są chwile, które już minęły i nie powrócą. Myślę, że niektórzy bardzo się starają, aby śmierć była czymś, czego należy się bać. A jednak bardziej boję się choroby niż śmierci".

Echegui pokazała się publicznie po raz ostatni w lutym 2025 roku. Ostatnie chwile spędziła w szpitalu w Madrycie. Zmarła po walce z nowotworem w wieku 42 lat, co potwierdził serwis Infobae España.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Veróniki Echegui, aktorki o ogromnym talencie i skromności, która odeszła zbyt młodo. Składam szczere wyrazy współczucia całej jej rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym dla nich czasie" - napisał na platformie X premier Hiszpanii Pedro Sánchez.