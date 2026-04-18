Film "Verity" trafi do kin w październiku 2026 roku, a już teraz zaprezentowano pierwszy zwiastun produkcji.

Za kamerą stanął Michael Showalter, a na ekranie zobaczymy Anne Hathaway, Dakotę Johnson, Josha Hartnetta, Ismaela Cruza Córdovę i Brady'ego Wagnera. Scenariusz napisał Nick Antosca, rozwijając wcześniejsze wersje stworzone przez kilku innych autorów. W gronie producentów znaleźli się m.in. sama Colleen Hoover - autorka książki oraz Anne Hathaway.

Zwiastun został zaprezentowany podczas CinemaConu w Las Vegas. Jak podaje "The Hollywood Reporter", pokazany materiał zaczyna się od ukazania Verity w popularnym programie "Call Her Daddy". Następnie Lowen przybywa do zachwycającej rezydencji, w której mieszkają Verity i Jeremy. Przeszukuje ona szafę autorki, zanim zostaje zaprowadzona na spotkanie z samą Verity, która jest unieruchomiona na wózku inwalidzkim.

"Czy ona w ogóle potrafi mówić? Czy ona w ogóle wie, co się dzieje?" - pyta Lowen Jeremy'ego, zastanawiając się, czy przyszłaby do tego domu, gdyby znała prawdę.

Bohaterka zaczyna przeglądać notatki Verity, które opowiadają o początkach jej związku z Jeremym. Wkrótce dostaje sygnał, że coś jest nie tak - widzi przez okno Verity, która pozornie normalnie się porusza.

"Czuję, że tracę rozum" - panikuje Lowen.

Uczucie niepokoju potęguje się, gdy dwie kobiety siedzą naprzeciwko siebie, a Verity nagle chwyta Lowen za twarz i całuje ją z uśmiechem. "Masz idealne życie, wszystko, czego ktokolwiek mógłby chcieć" - mówi później Lowen, po czym oświadcza: "A ja ci to odbiorę. Wszystko".

"Verity": Co wiemy o fabule?

"Verity" opowiada historię pisarki Lowen Ashleigh (w tej roli Dakota Johnson), która zostaje zatrudniona przez Jeremy'ego Crawforda (Josh Hartnett), by dokończyć serię książek jego żony - słynnej autorki Verity Crawford (Anne Hathaway). Po tajemniczym wypadku Verity straciła kontakt z rzeczywistością, a Lowen trafia na niepokojący, niepublikowany manuskrypt, który rzuca nowe, przerażające światło na rodzinne sekrety Crawfordów.

To już kolejna ekranizacja powieści Hoover - w 2024 roku widzowie mogli oglądać "It Ends With Us" z Blake Lively w roli głównej, który okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym oraz źródłem niemałych kontrowersji.