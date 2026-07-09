Uznany film z popisową rolą gwiazdy "Pokuty". Nie oderwiecie się od ekranu

"The Outrun": o czym opowiada film?

Kiedy 29-letnia studentka biologii Rona (Saoirse Ronan) powraca na Orkady po ponad dziesięciu latach, wspomnienia z dzieciństwa łączą się z ostatnimi latami życia spędzonymi w Londynie. Zabiera nas z powrotem do czasów, kiedy zagubiła się w imprezowej scenie Hackney i zakochała w Dayninie. Wtedy też alkohol przejął stopniowo kontrolę i Rona straciła wszystko i wszystkich, na których jej zależało.

W chwili słabości, gdy wszystko wydaje się rozpadać, decyduje się na odizolowanie na małej wyspie Papay. Wraz z wichurami, ciemnościami i przejmująco zimnym morzem, odnajduje pocieszenie i radość wśród małej społeczności. Z dnia na dzień Rona zaczyna godzić się ze wszystkimi rzeczami w swoim życiu, które sprawiły, że wyruszyła w podróż ku wyzdrowieniu, i w końcu znajduje nadzieję w swoją przyszłość.

"The Outrun": popisowa rola Saoirse Ronan

Główną rolę w ekranizacji autorstwa Amy Liptrot zagrała Saoirse Ronan, która za rolę Rony otrzymała Nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Niedługo Saoirse Ronan zobaczymy jako Lindę McCartney filmie Sama Mendesa o legendarnej Czwórce z Liverpoolu. W filmografii jednej z najzdolniejszych aktorek pokolenia znajdziemy takie produkcje jak "Nostalgia anioła", "Pokuta", "Małe kobietki", "Patrz jak kręcą", "Lady Bird", "Maria, królowa Szkotów".

"The Outrun": film debiutuje w Netfiksie

"The Outrun" można oglądać w Netfliksie od 11 lipca.

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